Глава Еврокомиссии исключила продление торговых переговоров с Лондоном

"Я не вижу каких-либо правовых оснований для этого", - заявила фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о возможности продления переговоров осенью. "Срок подачи заявки на продление истекает в конце июня. Поэтому ясно, что Великобритания покинет единый рынок 31 декабря", - добавила она.

Она также исключила вариант, при котором ЕС и Великобритания могли бы согласовать детали соглашения после октября. "Для нас это немыслимо и потребовало бы более длительного пребывания Великобритании в едином рынке. Премьер-министр (Великобритании Борис) Джонсон категорически исключил это", - отметила фон дер Ляйен.

Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Однако такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию.

Для того чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений страны и союза в различных сферах, включая торговлю, их представители должны договориться о конкретных условиях будущего партнерства. Однако за несколько месяцев переговоров существенного прогресса в них достигнуто не было. При этом достичь окончательных договоренностей необходимо за весьма короткий срок, ведь они потребуют определенных утверждений национальными властями.