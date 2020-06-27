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Глава Еврокомиссии исключила продление торговых переговоров с Лондоном
Правовых предпосылок для продления переговоров с Великобританией о торговом соглашении нет, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T13:59
выход британии из евросоюза
brexit
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
великобритания
в мире
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РИА Новости
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353
60
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выход британии из евросоюза, brexit, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, великобритания, в мире

Глава Еврокомиссии исключила продление торговых переговоров с Лондоном

13:59 27.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Правовых предпосылок для продления переговоров с Великобританией о торговом соглашении нет, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Handelsblatt.
"Я не вижу каких-либо правовых оснований для этого", - заявила фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о возможности продления переговоров осенью. "Срок подачи заявки на продление истекает в конце июня. Поэтому ясно, что Великобритания покинет единый рынок 31 декабря", - добавила она.
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Она также исключила вариант, при котором ЕС и Великобритания могли бы согласовать детали соглашения после октября. "Для нас это немыслимо и потребовало бы более длительного пребывания Великобритании в едином рынке. Премьер-министр (Великобритании Борис) Джонсон категорически исключил это", - отметила фон дер Ляйен.
Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Однако такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию.
Для того чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений страны и союза в различных сферах, включая торговлю, их представители должны договориться о конкретных условиях будущего партнерства. Однако за несколько месяцев переговоров существенного прогресса в них достигнуто не было. При этом достичь окончательных договоренностей необходимо за весьма короткий срок, ведь они потребуют определенных утверждений национальными властями.
При этом к "жесткому" Brexit Евросоюз начал готовится еще задолго до самого отделения страны от союза, переговоры об условиях этого "развода" также были непростыми. Дата Brexit даже переносилась, чтобы избежать серьезных проблем в организации отношениях Британии и ЕС после него. Тогда стороны договорились по необходимым вопросам и сам выход страны из ЕС "жестким" не стал. Однако по окончании переходного периода разрыв их отношений все же рискует оказаться "жёстким".
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВеликобританияВ мире
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