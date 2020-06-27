Депутат прокомментировал отказ Минтруда в выплатах на взрослых детей

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Олег Шеин раскритиковал отказ Минтруда распространить выплаты на детей 16 и 17 лет, мотивированный тем, что подростки этого возраста могут устроиться на работу. Депутат отметил, что в этом случае уровень безработицы в стране только увеличится, а детям придется жертвовать учебой ради заработка.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что Минтруд РФ не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет. Минтруд обосновал отказ тем, что подростки этого возраста могут трудоустроиться. Омбудсмен отметила, что в Совете Федерации и Государственной думе идея о расширении выплат поддерживается.
До этого президент России Владимир Путин распорядился поддержать родителей с детьми. Он предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка возрастом до 3 лет. Для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в 10 тысяч рублей.
"Во-первых, мы говорим о детях, и предлагать снижать возраст работы до 16 лет это, мягко скажем, предлагать им жертвовать учебой ради заработка. Все-таки мы заинтересованы в образованных людях в стране. А второе - в стране огромная безработица, и даже если снизить возраст трудоустройства до 16 лет, от этого новых рабочих мест не появится, просто у нас увеличится количество безработных, которые не смогут при этом еще встать на биржу труда", - сказал Шеин РИА Новости.
Он отметил, что направлял соответствующее предложение Путину еще в мае, когда президент заявил о выплатах на детей до 16 лет.
Депутат подчеркнул, что идея распространить выплаты на детей до 18 лет имеет широкую общественную поддержку среди населения, ее разделяют профильный комитеты Совета Федерации и Госдумы, и выразил мнение, что "если эта дискуссия будет продолжена, то это решение так или иначе должно быть принято".