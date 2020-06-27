Депутат прокомментировал отказ Минтруда в выплатах на взрослых детей

"Во-первых, мы говорим о детях, и предлагать снижать возраст работы до 16 лет это, мягко скажем, предлагать им жертвовать учебой ради заработка. Все-таки мы заинтересованы в образованных людях в стране. А второе - в стране огромная безработица, и даже если снизить возраст трудоустройства до 16 лет, от этого новых рабочих мест не появится, просто у нас увеличится количество безработных, которые не смогут при этом еще встать на биржу труда", - сказал Шеин РИА Новости.