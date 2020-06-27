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Депутат прокомментировал отказ Минтруда в выплатах на взрослых детей
Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Олег Шеин раскритиковал отказ Минтруда распространить выплаты на детей 16 и 17 лет, мотивированный тем, что РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T13:36
анна кузнецова
совет федерации рф
госдума рф
олег шеин
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анна кузнецова, совет федерации рф, госдума рф, олег шеин, владимир путин, общество

Депутат прокомментировал отказ Минтруда в выплатах на взрослых детей

13:36 27.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин
Член комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Член комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Олег Шеин раскритиковал отказ Минтруда распространить выплаты на детей 16 и 17 лет, мотивированный тем, что подростки этого возраста могут устроиться на работу. Депутат отметил, что в этом случае уровень безработицы в стране только увеличится, а детям придется жертвовать учебой ради заработка.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что Минтруд РФ не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет. Минтруд обосновал отказ тем, что подростки этого возраста могут трудоустроиться. Омбудсмен отметила, что в Совете Федерации и Государственной думе идея о расширении выплат поддерживается.
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Правительство выделило средства для выплат на детей до 16 лет
До этого президент России Владимир Путин распорядился поддержать родителей с детьми. Он предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка возрастом до 3 лет. Для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в 10 тысяч рублей.
"Во-первых, мы говорим о детях, и предлагать снижать возраст работы до 16 лет это, мягко скажем, предлагать им жертвовать учебой ради заработка. Все-таки мы заинтересованы в образованных людях в стране. А второе - в стране огромная безработица, и даже если снизить возраст трудоустройства до 16 лет, от этого новых рабочих мест не появится, просто у нас увеличится количество безработных, которые не смогут при этом еще встать на биржу труда", - сказал Шеин РИА Новости.
Он отметил, что направлял соответствующее предложение Путину еще в мае, когда президент заявил о выплатах на детей до 16 лет.
Депутат подчеркнул, что идея распространить выплаты на детей до 18 лет имеет широкую общественную поддержку среди населения, ее разделяют профильный комитеты Совета Федерации и Госдумы, и выразил мнение, что "если эта дискуссия будет продолжена, то это решение так или иначе должно быть принято".
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Вчера, 22:51
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
3522036
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Анна КузнецоваСовет Федерации РФГосдума РФОлег ШеинВладимир ПутинОбщество
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