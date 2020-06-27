https://ria.ru/20200627/1573556125.html
Площади лесных пожаров в России выросли в пять раз за неделю
Площади лесных территорий, где фиксируются действующие пожары, выросли в России за неделю с 250 тысяч гектаров до 1,15 миллиона гектаров, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T13:34
2020-06-27T13:34
пожары
республика саха (якутия)
республика бурятия
чукотка
камчатский край
хабаровский край
магаданская область
происшествия
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республика саха (якутия)
республика бурятия
чукотка
камчатский край
хабаровский край
магаданская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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пожары, республика саха (якутия), республика бурятия, чукотка, камчатский край, хабаровский край, магаданская область, происшествия
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости.
Площади лесных территорий, где фиксируются действующие пожары, выросли в России за неделю с 250 тысяч гектаров до 1,15 миллиона гектаров, сообщается на сайте
Авиалесоохраны.
Согласно данным, приведенным на сайте ведомства, 20 июня лесные пожары действовали на площади 251 тысяча гектаров на труднодоступных территориях. Тушение там было прекращено на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
По данным ведомства, 27 июня лесные пожары действуют уже на 1,153 миллиона гектаров в труднодоступных районах. Тушение пожаров там также не ведется по решениям региональных комиссий.
Как уточняет Авиалесоохрана, 138 пожаров действуют на площади, пройденной огнем, 929,48 тысячи гектаров в Якутии, 97,6 тысячи гектаров - на Чукотке, 60,7 тысячи гектаров - в Магаданской области, 64,4 тысячи гектаров - на Камчатке, а также 1,5 тысячи гектаров - в Хабаровском крае и 39 гектаров - в Бурятии.
Руководитель лесной программы российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко пояснил РИА Новости, что тушение пожаров на таких площадях практически невозможно.
"Даже если сейчас все силы на них бросить, уже невозможно. Ситуация такая же, как в прошлом году. Мы находимся у подножия пика пожаров, уже отмечается очень резкий рост. По нашим прогнозам, пик будет в конце июля", - сказал Ярошенко.
Эксперт отметил, что крупные пожары возникли, как и в прошлом году, в зонах контроля, где было принято решение не тушить пожары.
"Зоны контроля сократили в этом году, но очень незначительно, а, например, в Якутии не сократили совсем", - уточнил представитель российского отделения Greenpeace
.
Ярошенко добавил, что пока дым от лесных пожаров не угрожает населенным пунктам: его сносит в Арктику.