Пять научно-образовательных центров получат гранты на свою работу

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил список получателей грантов на общую сумму более 721 миллиона рублей среди научно-образовательных центров, сообщается на сайте кабмина.
"На поддержку научно-образовательных центров мирового уровня в 2020 году будет направлено более 721 миллиона рублей. Перечень получателей грантов своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Список получателей был определён советом, который возглавляют вице-премьер Татьяна Голикова и помощник президента России Андрей Фурсенко.
Гранты получат Тюменский государственный университет, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Кемеровский государственный университет, Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН, а также управляющая компания НОЦ из Нижегородской области. Все они – участники научно-образовательных центров в своём регионе.
Уточняется, что гранты предоставляются по результатам деятельности этих центров.
Распоряжением Мишустина утверждён и размер самих грантов – 144,2 миллиона рублей для каждого получателя. Эти средства уже заложены в федеральном бюджете.