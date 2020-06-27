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Пять научно-образовательных центров получат гранты на свою работу
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил список получателей грантов на общую сумму более 721 миллиона рублей среди научно-образовательных центров, сообщается РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T13:33
кемеровский государственный университет
михаил мишустин
российская академия наук
татьяна голикова
белгородский государственный университет
тюменский государственный университет
андрей фурсенко
общество
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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7 495 645-6601 
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353
60
кемеровский государственный университет, михаил мишустин, российская академия наук, татьяна голикова, белгородский государственный университет, тюменский государственный университет, андрей фурсенко, общество

Пять научно-образовательных центров получат гранты на свою работу

13:33 27.06.2020
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© РИА Новости / Тюменский государственный университет / Татьяна ДубровинаТюменский государственный университет
Тюменский государственный университет
© РИА Новости / Тюменский государственный университет / Татьяна Дубровина
Тюменский государственный университет. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил список получателей грантов на общую сумму более 721 миллиона рублей среди научно-образовательных центров, сообщается на сайте кабмина.
"На поддержку научно-образовательных центров мирового уровня в 2020 году будет направлено более 721 миллиона рублей. Перечень получателей грантов своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Список получателей был определён советом, который возглавляют вице-премьер Татьяна Голикова и помощник президента России Андрей Фурсенко.
Гранты получат Тюменский государственный университет, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Кемеровский государственный университет, Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН, а также управляющая компания НОЦ из Нижегородской области. Все они – участники научно-образовательных центров в своём регионе.
Уточняется, что гранты предоставляются по результатам деятельности этих центров.
Распоряжением Мишустина утверждён и размер самих грантов – 144,2 миллиона рублей для каждого получателя. Эти средства уже заложены в федеральном бюджете.
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Кемеровский государственный университетМихаил МишустинРоссийская академия наукТатьяна ГоликоваБелгородский государственный университетТюменский государственный университетАндрей ФурсенкоОбщество
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