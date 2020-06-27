Пять научно-образовательных центров получат гранты на свою работу

"На поддержку научно-образовательных центров мирового уровня в 2020 году будет направлено более 721 миллиона рублей. Перечень получателей грантов своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что гранты предоставляются по результатам деятельности этих центров.