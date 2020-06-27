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Глава ЕК допустила проведение нового саммита по теме антикризисного фонда
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила проведение второго саммита государств ЕС для обсуждения антикризисного фонда Евросоюза, если не удастся РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T13:58
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353
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европарламент, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, европа, в мире

Глава ЕК допустила проведение нового саммита по теме антикризисного фонда

13:25 27.06.2020 (обновлено: 13:58 27.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила проведение второго саммита государств ЕС для обсуждения антикризисного фонда Евросоюза, если не удастся согласовать позиции на саммите 17 июля.
"Хорошо, что мы наконец проведем личную встречу после такого перерыва. Невозможно вести такие большие переговоры в формате видеоконференций. Мы должны посмотреть, удастся ли достичь соглашения с первой попытки ... Либо мы достигнем этого с первой попытки, либо понадобится вторая. В любом случае, мы должны работать так долго, как потребуется, пока не будет достигнут прогресс. До тех пор мы не можем позволить себе летний отдых. Европе срочно нужен этот план восстановления. Мы находимся в глубочайшем кризисе со времен Второй мировой войны", - заявила фон дер Ляйен в интервью изданию Handelsblatt.
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10 апреля, 01:07Распространение нового коронавируса
ЕС запустит фонд для восстановления экономики
Еврокомиссия 27 мая представила проект создания фонда восстановления экономики ЕС после пандемии, его объем составит 750 миллиардов евро. Они будут направлены в приоритетном порядке на развитие проектов и компаний, которые смогут способствовать достижению идеологической задачи Еврокомиссии - построению к 2050 году новой экономики ЕС с нулевыми углеродными выбросами. Вся сумма в 750 миллиардов евро будет взята Еврокомиссией в долг на финансовом рынке, погасить его предполагается к 2058 году, для чего потребуется введение новых налогов и увеличение взносов стран-членов в бюджет ЕС.
Теперь создание этого фонда должно быть утверждено странами сообщества в Совете ЕС и политическими партиями Евросоюза в Европарламенте. Чтобы гарантировать позитивную реакцию европейских политиков на эти предложения, Еврокомиссия, начиная с 28 мая, ежедневно проводит по 2-3 видеобрифинга с разъяснениями этой программы. На них еврокомиссары подробно рассказывают о планах по будущему распределению денег в подведомственных им секторах экономики и общественной жизни Евросоюза, если предложение Еврокомиссии будет одобрено.
Евро
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Еврогруппа согласовала антикризисный пакет из-за ситуации с COVID-19
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ЕвропарламентУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзЕвропаВ мире
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