Глава ЕК допустила проведение нового саммита по теме антикризисного фонда

Еврокомиссия 27 мая представила проект создания фонда восстановления экономики ЕС после пандемии, его объем составит 750 миллиардов евро. Они будут направлены в приоритетном порядке на развитие проектов и компаний, которые смогут способствовать достижению идеологической задачи Еврокомиссии - построению к 2050 году новой экономики ЕС с нулевыми углеродными выбросами. Вся сумма в 750 миллиардов евро будет взята Еврокомиссией в долг на финансовом рынке, погасить его предполагается к 2058 году, для чего потребуется введение новых налогов и увеличение взносов стран-членов в бюджет ЕС.