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КПРФ выдвинула Михаила Щапова кандидатом в губернаторы Иркутской области
КПРФ на внеочередной конференции выдвинула депутата Госдумы Михаила Щапова кандидатом для участия в выборах губернатора Иркутской области, сообщает пресс-служба РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T13:18
михаил щапов
кпрф
госдума рф
иркутская область
киренск
политика
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7 495 645-6601 
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353
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михаил щапов, кпрф, госдума рф, иркутская область, киренск, политика

КПРФ выдвинула Михаила Щапова кандидатом в губернаторы Иркутской области

13:18 27.06.2020
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© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкСъезд партии КПРФ
Съезд партии КПРФ
© РИА Новости / Артем Житенев
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Съезд партии КПРФ. Архивное фото
ИРКУТСК, 27 июн – РИА Новости. КПРФ на внеочередной конференции выдвинула депутата Госдумы Михаила Щапова кандидатом для участия в выборах губернатора Иркутской области, сообщает пресс-служба депутата.
"КПРФ выдвинула Михаила Щапова кандидатом в губернаторы Иркутской области. Такое решение было принято единогласно 67 делегатами 52-й внеочередной конференции Иркутского областного отделения КПРФ, которая состоялась в субботу 27 июня 2020 года", - говорится в сообщении.
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Михаил Щапов родился в городе Киренске Иркутской области в 1975 году. Более 10 лет проработал в Федеральной службе безопасности по направлениям экономической безопасности и борьбы с коррупцией, руководил оперативным отделением. В 2011 году создал с партнерами сельскохозяйственное предприятие ООО "АгроБайкал".
В сентябре 2016 года был избран депутатом Госдумы РФ от КПРФ по одномандатному округу N93. Работает в составе комитета по бюджету и налогам. В апреле 2020 года возглавил рабочую группу по поддержке малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства при комиссии Государственной думы по вопросам поддержки МСП. Член фракции КПРФ в Госдуме. Женат, имеет четверых детей и двоих внуков.
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Михаил ЩаповКПРФГосдума РФИркутская областьКиренскПолитика
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