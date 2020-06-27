ИРКУТСК, 27 июн – РИА Новости. КПРФ на внеочередной конференции выдвинула депутата Госдумы Михаила Щапова кандидатом для участия в выборах губернатора Иркутской области, сообщает пресс-служба депутата.
"КПРФ выдвинула Михаила Щапова кандидатом в губернаторы Иркутской области. Такое решение было принято единогласно 67 делегатами 52-й внеочередной конференции Иркутского областного отделения КПРФ, которая состоялась в субботу 27 июня 2020 года", - говорится в сообщении.
Михаил Щапов родился в городе Киренске Иркутской области в 1975 году. Более 10 лет проработал в Федеральной службе безопасности по направлениям экономической безопасности и борьбы с коррупцией, руководил оперативным отделением. В 2011 году создал с партнерами сельскохозяйственное предприятие ООО "АгроБайкал".
В сентябре 2016 года был избран депутатом Госдумы РФ от КПРФ по одномандатному округу N93. Работает в составе комитета по бюджету и налогам. В апреле 2020 года возглавил рабочую группу по поддержке малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства при комиссии Государственной думы по вопросам поддержки МСП. Член фракции КПРФ в Госдуме. Женат, имеет четверых детей и двоих внуков.