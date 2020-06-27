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Распространение нового коронавируса
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Число зараженных коронавирусом в Африке превысило 350 тысяч
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 350 тысяч, более 9 тысяч человек скончались, сообщает региональное... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T12:51
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коронавирус covid-19, алжир (республика), африка, юар, египет, в мире

Число зараженных коронавирусом в Африке превысило 350 тысяч

12:51 27.06.2020
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CC BY-SA 2.0 / Bob Adams / Скорая помощь в ЮАРСкорая помощь в ЮАР
Скорая помощь в ЮАР
CC BY-SA 2.0 / Bob Adams / Скорая помощь в ЮАР
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 350 тысяч, более 9 тысяч человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, за все время коронавирусом в Африке заразились 356 442 человека, при этом 9156 заболевших скончались.
Наибольшее количество случаев заражения COVID-19 выявлено в ЮАР (124 590) и Египте (61 130). Больше всего случаев летальных исходов медики зафиксировали в Египте (2533), ЮАР (2340) и Алжире (885).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Алжир (республика)АфрикаЮАРЕгипетВ мире
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