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Нур-Султан вновь затопило после дождя
Столицу Казахстана Нур-Султан вновь затопило после дождя, в ликвидации последствий ливня задействовано 140 единиц спецтехники, сообщили РИА Новости в субботу в... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T12:09
нур-султан
казахстан
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РИА Новости
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353
60
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нур-султан, казахстан, в мире

Нур-Султан вновь затопило после дождя

12:09 27.06.2020
1055
© РИА Новости / Алексей БабушкинНадпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 27 июн - РИА Новости. Столицу Казахстана Нур-Султан вновь затопило после дождя, в ликвидации последствий ливня задействовано 140 единиц спецтехники, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе акимата (мэрии) города.
В ночь с пятницы на субботу в Нур-Султане прошел сильный дождь, ряд улиц подтоплены водой. Это третий сильный ливень за месяц, городским властям уже приходилось откачивать воду с подтопленных улиц.
"Задействовано 140 единиц спецтехники, откачено более 20 тысяч кубических метров дождевой воды", - сообщил РИА Новости сотрудник администрации.
В администрации сообщили, что улицу Иманова затопило в этот раз особенно сильно, потому что в микрорайоне Молодежный ведутся работы по строительству ливневки. Строительство полностью завершится в 2021 году.
Наводнение в Ивано-Франковской области Украины
10:09
На Западе Украины подтоплены почти четыре тысячи домов
В апреле и мае также ряд улиц столицы были затоплены в результате дождя. Ранее некоторые пользователи соцсетей с иронией называли столицу "Нур-Венеция". Сравнивал столицу Казахстана с Венецией и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В 2016 году во время совещания по развитию столицы Назарбаев попросил показать фотографии города после дождя, на кадрах были видны затопленные улицы. "Венеция что ли?!" - возмутился тогда Назарбаев, предложив обеспечить столицу моторными лодками, если власти города не могут решить этот вопрос. Президенту тогда пообещали, что проблемы с ливневой канализацией устранят.
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Нур-СултанКазахстанВ мире
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