Нур-Султан вновь затопило после дождя

В ночь с пятницы на субботу в Нур-Султане прошел сильный дождь, ряд улиц подтоплены водой. Это третий сильный ливень за месяц, городским властям уже приходилось откачивать воду с подтопленных улиц.

В администрации сообщили, что улицу Иманова затопило в этот раз особенно сильно, потому что в микрорайоне Молодежный ведутся работы по строительству ливневки. Строительство полностью завершится в 2021 году.