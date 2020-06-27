В ДНР выявили 23 новых случая заражения коронавирусом

Ранее в ведомстве сообщали о 1094 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

"За последние сутки в ДНР выявлено 23 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19.По состоянию на 27 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР 1117, на лечении 717 пациентов, выписаны 330 человек, летальных случаев - 70 ", - говорится в сообщении ведомства.