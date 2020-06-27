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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200627/1573552891.html
В ДНР выявили 23 новых случая заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 23, до 1117, сообщили РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T11:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения днр
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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коронавирус covid-19, министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире

В ДНР выявили 23 новых случая заражения коронавирусом

11:52 27.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование на наличие антител к COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тестирование на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 23, до 1117, сообщили в субботу в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 1094 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
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"За последние сутки в ДНР выявлено 23 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19.По состоянию на 27 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР 1117, на лечении 717 пациентов, выписаны 330 человек, летальных случаев - 70 ", - говорится в сообщении ведомства.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
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