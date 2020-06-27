Шойгу назвал поправки в Конституцию своевременными и актуальными

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Поправки в Конституцию своевременны, актуальны и учитывают необходимость защиты исторической памяти и российских границ, заявил министр обороны РФ генерал армии Поправки в Конституцию своевременны, актуальны и учитывают необходимость защиты исторической памяти и российских границ, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на участке для голосования в Подмосковье

Шойгу отметил, что Конституция - это главный и основной закон страны и затрагивает жизнь каждого гражданина.

"Конституция 1993 года, по которой мы сегодня живем, принималась в очень непростой исторический период. За эти годы многое изменилось и внутри нашей страны, и вокруг нее. Поэтому поправки, которые вынесены на голосование, безусловно, серьёзны, актуальны и своевременны", - сказал Шойгу.

Он отметил, что большая часть поправок в Конституцию социально ориентирована и направлена на дальнейшее устойчивое экономическое развитие страны, повышение благосостояния и защиты прав граждан.

"Но не менее важными являются те, которые конституционно закрепляют защиту суверенитета и территориальную целостность нашего государства, историческую правду и память о защитниках Отечества", - подчеркнул глава военного ведомства.

По его словам, поправки о защите исторической памяти надо было принять уже давно.

"Я об этом говорил и 10, и 15 лет назад. И предлагали разные законы. Вы знаете о том, что в законах многих стран эта поправка предусмотрена, это касается и европейских стран", - пояснил министр.

Он также назвал очень важной поправку о территориальной целостности и незыблемости российский границ.

"Конечно, в условиях, когда практически завершена такая огромная работа по демаркации наших границ, определении нашей территории, она, конечно, важна", - подчеркнул глава Минобороны.