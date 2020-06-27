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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200627/1573552614.html
Шойгу назвал поправки в Конституцию своевременными и актуальными
Поправки в Конституцию своевременны, актуальны и учитывают необходимость защиты исторической памяти и российских границ, заявил министр обороны РФ генерал армии РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T11:43
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
сергей шойгу
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общество
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353
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конституция рф, владимир путин, сергей шойгу, московская область (подмосковье), общество

Шойгу назвал поправки в Конституцию своевременными и актуальными

11:43 27.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Поправки в Конституцию своевременны, актуальны и учитывают необходимость защиты исторической памяти и российских границ, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на участке для голосования в Подмосковье.
Шойгу отметил, что Конституция - это главный и основной закон страны и затрагивает жизнь каждого гражданина.
"Конституция 1993 года, по которой мы сегодня живем, принималась в очень непростой исторический период. За эти годы многое изменилось и внутри нашей страны, и вокруг нее. Поэтому поправки, которые вынесены на голосование, безусловно, серьёзны, актуальны и своевременны", - сказал Шойгу.
Он отметил, что большая часть поправок в Конституцию социально ориентирована и направлена на дальнейшее устойчивое экономическое развитие страны, повышение благосостояния и защиты прав граждан.
"Но не менее важными являются те, которые конституционно закрепляют защиту суверенитета и территориальную целостность нашего государства, историческую правду и память о защитниках Отечества", - подчеркнул глава военного ведомства.
Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ
08:00Голосование по поправкам в Конституцию
С поправками на онлайн. В чем сложность электронного голосования
По его словам, поправки о защите исторической памяти надо было принять уже давно.
"Я об этом говорил и 10, и 15 лет назад. И предлагали разные законы. Вы знаете о том, что в законах многих стран эта поправка предусмотрена, это касается и европейских стран", - пояснил министр.
Он также назвал очень важной поправку о территориальной целостности и незыблемости российский границ.
"Конечно, в условиях, когда практически завершена такая огромная работа по демаркации наших границ, определении нашей территории, она, конечно, важна", - подчеркнул глава Минобороны.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
30200227
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинСергей ШойгуМосковская область (Подмосковье)Общество
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