Шойгу проголосовал по поправкам в Конституцию в Подмосковье

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проголосовал по поправкам в Конституцию на участке для голосования в Подмосковье

Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля.

"Считаю, что каждый гражданин обязан прийти в эти дни на участки для голосования и сказать свое слово", - сказал Шойгу на участке для голосования.

"Мы все видели, как готовились эти поправки. Они долго обсуждались. И обсуждались в том числе профессиональным, юридическим сообществом", - отметил глава военного ведомства.

По его словам, был собран широкий круг предложений и мнений со всей страны.

"Сегодня произошла кристаллизация всего того, что было предложено всеми слоями населения, всеми профессиями, со всех территорий", - подчеркнул министр.

Он рассказал, что для всех военнослужащих в Вооруженных силах, вне зависимости от того несут они боевую службу вдали от дома или находятся в местах постоянной дислокации, обеспечена возможность голосования. Чтобы исключить любые риски для здоровья военнослужащих и членов их семей голосование организовано со строгим соблюдением всего комплекса противоэпидемических мер.

"Убеждён, что наши военнослужащие воспользуются предоставленной возможностью и выразят свою гражданскую позицию. В Вооружённых силах все организовано, как и должно быть", - сказал министр.

Он также сообщил, что военнослужащие помогут членам избирательных комиссий добраться до удаленных уголков страны, чтобы живущие там граждане могли проголосовать.