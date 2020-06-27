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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Шойгу проголосовал по поправкам в Конституцию в Подмосковье
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проголосовал по поправкам в Конституцию на участке для голосования в Подмосковье. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T11:33
голосование по поправкам в конституцию
вооруженные силы рф
сергей шойгу
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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353
60
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вооруженные силы рф, сергей шойгу, московская область (подмосковье)

Шойгу проголосовал по поправкам в Конституцию в Подмосковье

11:33 27.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проголосовал по поправкам в Конституцию на участке для голосования в Подмосковье.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля.
"Считаю, что каждый гражданин обязан прийти в эти дни на участки для голосования и сказать свое слово", - сказал Шойгу на участке для голосования.
"Мы все видели, как готовились эти поправки. Они долго обсуждались. И обсуждались в том числе профессиональным, юридическим сообществом", - отметил глава военного ведомства.
По его словам, был собран широкий круг предложений и мнений со всей страны.
"Сегодня произошла кристаллизация всего того, что было предложено всеми слоями населения, всеми профессиями, со всех территорий", - подчеркнул министр.
Элла Памфилова
11:01Голосование по поправкам в Конституцию
Глава ЦИК проголосовала по поправкам в Конституцию в Истре
Он рассказал, что для всех военнослужащих в Вооруженных силах, вне зависимости от того несут они боевую службу вдали от дома или находятся в местах постоянной дислокации, обеспечена возможность голосования. Чтобы исключить любые риски для здоровья военнослужащих и членов их семей голосование организовано со строгим соблюдением всего комплекса противоэпидемических мер.
"Убеждён, что наши военнослужащие воспользуются предоставленной возможностью и выразят свою гражданскую позицию. В Вооружённых силах все организовано, как и должно быть", - сказал министр.
Он также сообщил, что военнослужащие помогут членам избирательных комиссий добраться до удаленных уголков страны, чтобы живущие там граждане могли проголосовать.
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1503 в Новосибирске
Вчера, 12:49Голосование по поправкам в Конституцию
В Кремле заявили о большом количестве фейков по поводу голосования
Накануне глава Минобороны сообщил, что в министерстве обороны организовано тесное взаимодействие с Центральной избирательной комиссией, обеспечено участие в голосовании около 2,5 миллиона военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала и ветеранов ВС РФ. С 12 июня к досрочному голосованию приступили военнослужащие, которые несут боевую службу вдали от дома. На 26 июня их число составило более 157,7 тысячи человек.
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Голосование по поправкам в КонституциюВооруженные силы РФСергей ШойгуМосковская область (Подмосковье)
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