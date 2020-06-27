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В Петербурге загорелся грузовик с кислотой
Возгорание грузовика с прицепом, в котором перевозилась кислота, произошло в Петербурге, ведется проверка, сообщает пресс-служба городского управления СК. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T11:14
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге загорелся грузовик с кислотой

11:14 27.06.2020
3513
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Возгорание грузовика с прицепом, в котором перевозилась кислота, произошло в Петербурге, ведется проверка, сообщает пресс-служба городского управления СК.
"Утром 27 июня напротив дома 10 по улице Портовой в Кировском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание большегрузного автомобиля с прицепом, в котором перевозился опасный груз - дихлоризоциануровая кислота. Следственными органами организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, очаг возгорания локализован, никто не пострадал.
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