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Гостей "Зарядья" будут предупреждать о мерах против коронавируса
Знаменитые москвичи: медики, деятели культуры, певцы, журналисты - напомнят посетителям столичного парка "Зарядье" о правилах безопасного посещения, сообщает... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T11:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573522830_0:109:3072:1837_1400x0_80_0_0_47423e260cd9d1db7333ea2805d6ac1d.jpg
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денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, зарядье, москва, общество

Гостей "Зарядья" будут предупреждать о мерах против коронавируса

11:01 27.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтдыхающие в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Отдыхающие в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Отдыхающие в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Знаменитые москвичи: медики, деятели культуры, певцы, журналисты - напомнят посетителям столичного парка "Зарядье" о правилах безопасного посещения, сообщает пресс-служба парка в субботу.
"Рената Литвинова и Катя IOWA, Василий Церетели и Ольга Свиблова, Денис Проценко и Сергей Кузнецов, Борис Корчевников и Дмитрий Бертман – знакомые посетителям голоса теперь звучат в парке "Зарядье". Аудиообъявления напоминают о простых правилах, которые нужно соблюдать после отмены ограничений в Москве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тележурналист Борис Корчевников говорит посетителям о важности социальной дистанции, актриса и режиссер Рената Литвинова рекомендует использовать защитные маски и перчатки, а певица Катя IOWA советует наслаждаться "летом, солнцем и теплыми встречами с друзьями и близкими", но не задерживаться на лестницах и дорожках.
"Список участников пополняется. Свои объявления уже записали руководители культурных институций Москвы. Среди них исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова... Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказывает о специальной разметке в Большом амфитеатре, которая помогает соблюдать безопасное расстояние и позволит "отдохнуть, наслаждаясь видами на Москву", - говорится в материале.
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Сообщается, что ведущая "Москвы 24" Мария Рыбакова советует прислушиваться к сотрудникам парка, дежурящим на территории, и ждет встречи в утреннем эфире телеканала, а главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко желает всем здоровья.
Директор парка "Зарядье" Иван Демидов тоже принял участие в проекте и обратился к посетителям парка.
"Парк "Зарядье" продолжает объединять разную Москву, становиться общегородским пространством в широком смысле. От нового формата коротких выставок в Подземном музее, которые мы проводим совместно с другими культурными институциями, до объявлений в парке, у каждого из которых собственный, узнаваемый голос. Мы уверены: посетители прислушаются к объявлениям, еще раз вспомнят об ответственности каждого из нас друг перед другом, а это самое важное сегодня", – рассказал Демидов, его слова приводятся в сообщении.
С 23 июня в "Зарядье" сняты ограничения для прогулок, а 25 июня открылась часть павильонов: Флорариум, Ледяная пещера и Подземный музей. Посетителей просят соблюдать временные правила для общей безопасности: в помещениях и местах скопления людей носить маски и по возможности перчатки, соблюдать социальную дистанцию, не создавать большие группы, покупать билеты бесконтактно, пользоваться специальными однонаправленными маршрутами и обращать внимание на разметку. При этом все помещения в течение дня регулярно проходят дезинфекцию, в них работают рециркуляторы воздуха, а посетителям доступны бесплатные антисептические средства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗарядьеМоскваОбщество
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