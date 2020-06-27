Гостей "Зарядья" будут предупреждать о мерах против коронавируса

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Знаменитые москвичи: медики, деятели культуры, певцы, журналисты - напомнят посетителям столичного парка " Знаменитые москвичи: медики, деятели культуры, певцы, журналисты - напомнят посетителям столичного парка " Зарядье " о правилах безопасного посещения, сообщает пресс-служба парка в субботу.

Рената Литвинова и Катя IOWA, Василий Церетели и Ольга Свиблова, Денис Проценко и Сергей Кузнецов, Борис Корчевников и Дмитрий Бертман – знакомые посетителям голоса теперь звучат в парке "Зарядье". Аудиообъявления напоминают о простых правилах, которые нужно соблюдать после отмены ограничений в Москве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тележурналист Борис Корчевников говорит посетителям о важности социальной дистанции, актриса и режиссер Рената Литвинова рекомендует использовать защитные маски и перчатки, а певица Катя IOWA советует наслаждаться "летом, солнцем и теплыми встречами с друзьями и близкими", но не задерживаться на лестницах и дорожках.

"Список участников пополняется. Свои объявления уже записали руководители культурных институций Москвы . Среди них исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова... Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказывает о специальной разметке в Большом амфитеатре, которая помогает соблюдать безопасное расстояние и позволит "отдохнуть, наслаждаясь видами на Москву", - говорится в материале.

Сообщается, что ведущая "Москвы 24" Мария Рыбакова советует прислушиваться к сотрудникам парка, дежурящим на территории, и ждет встречи в утреннем эфире телеканала, а главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко желает всем здоровья.

Директор парка "Зарядье" Иван Демидов тоже принял участие в проекте и обратился к посетителям парка.

"Парк "Зарядье" продолжает объединять разную Москву, становиться общегородским пространством в широком смысле. От нового формата коротких выставок в Подземном музее, которые мы проводим совместно с другими культурными институциями, до объявлений в парке, у каждого из которых собственный, узнаваемый голос. Мы уверены: посетители прислушаются к объявлениям, еще раз вспомнят об ответственности каждого из нас друг перед другом, а это самое важное сегодня", – рассказал Демидов, его слова приводятся в сообщении.

С 23 июня в "Зарядье" сняты ограничения для прогулок, а 25 июня открылась часть павильонов: Флорариум, Ледяная пещера и Подземный музей. Посетителей просят соблюдать временные правила для общей безопасности: в помещениях и местах скопления людей носить маски и по возможности перчатки, соблюдать социальную дистанцию, не создавать большие группы, покупать билеты бесконтактно, пользоваться специальными однонаправленными маршрутами и обращать внимание на разметку. При этом все помещения в течение дня регулярно проходят дезинфекцию, в них работают рециркуляторы воздуха, а посетителям доступны бесплатные антисептические средства.