В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании "Пионер"

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Москве нашли мертвым гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, тело бизнесмена обнаружили в личном кабинете в офисе на Малой Пироговской улице.

По предварительным данным, он покончил с собой.

"На месте обнаружена записка, текст которой сводится к следующему: "Прошу меня простить, никто не виноват", — добавил собеседник агентства.

Он также рассказал, что в последнее время Грудин, по словам его жены, был в депрессии.

Андрей Грудин родился в 1969 году. Окончил Ленинградский кораблестроительный институт и Санкт-Петербургский государственный университет, выпускник программы EMBA Московской школы управления " Сколково ". До 2001 года был руководителем и акционером компании "Петростройкомплект" — одного из крупнейших поставщиков стройматериалов, оборудования и металлопроката в Северо-Западном федеральном округе.