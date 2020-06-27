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В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании "Пионер"
В Москве нашли мертвым гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T13:53
москва
происшествия
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Я думаю его просто убили... Главное чтобы прокуратура и следственный комитет проверил деятельность его компаньенов. Я не поверю в то что человек весьма обеспеченный, имеющий в этой жизни все.... добровольно решится лишить себя жизни. Это убийство и ничего более.
103
Набрал кредитов, а отдавать стало нечем после пандемии. Бизнесмен на глиняных ногах.
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39
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573551955_0:15:529:313_1400x0_80_0_0_db5125fd74a42cd4c1553253324b90ea.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
москва, происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании "Пионер"

10:49 27.06.2020 (обновлено: 13:53 27.06.2020)
176504
© Фото : группа компаний "Пионер" Генеральный директор строительной компании "Пионер" Андрей Грудин
Генеральный директор строительной компании Пионер Андрей Грудин
© Фото : группа компаний "Пионер"
Генеральный директор строительной компании "Пионер" Андрей Грудин. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Москве нашли мертвым гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, тело бизнесмена обнаружили в личном кабинете в офисе на Малой Пироговской улице.
По предварительным данным, он покончил с собой.
"На месте обнаружена записка, текст которой сводится к следующему: "Прошу меня простить, никто не виноват", — добавил собеседник агентства.
Он также рассказал, что в последнее время Грудин, по словам его жены, был в депрессии.
Андрей Грудин родился в 1969 году. Окончил Ленинградский кораблестроительный институт и Санкт-Петербургский государственный университет, выпускник программы EMBA Московской школы управления "Сколково". До 2001 года был руководителем и акционером компании "Петростройкомплект" — одного из крупнейших поставщиков стройматериалов, оборудования и металлопроката в Северо-Западном федеральном округе.
В 2001 году основал группу компаний "Пионер". Помимо Грудина, ей также владеет Леонид Максимов. "Пионер" занимается строительством объектов жилого и коммерческого назначения в Москве и Санкт-Петербурге. По данным на сайте компании, ее активы составляют 60,6 миллиарда рублей, выручка за прошлый год достигла 40 миллиардов, а чистая прибыль — 7,6 миллиарда рублей.
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Я думаю его просто убили... Главное чтобы прокуратура и следственный комитет проверил деятельность его компаньенов. Я не поверю в то что человек весьма обеспеченный, имеющий в этой жизни все.... добровольно решится лишить себя жизни. Это убийство и ничего более.
27 июня, 12:35
АСАлексей Степанов
86322010
Набрал кредитов, а отдавать стало нечем после пандемии. Бизнесмен на глиняных ногах.
27 июня, 11:35
ВКВасилий Коновалов
21133247
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