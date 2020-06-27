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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200627/1573550647.html
В России за сутки выписали 9,2 тысячи человек после лечения COVID-19
За сутки в России после лечения COVID-19 выписаны 9,2 тысячи человек, за все время — 393 352, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T10:48
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В России за сутки выписали 9,2 тысячи человек после лечения COVID-19

10:48 27.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке
Медик карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. За сутки в России после лечения COVID-19 выписаны 9,2 тысячи человек, за все время — 393 352, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 9200 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 393 352", - говорится в сообщении.
В частности, 1852 человека выписаны в Москве, 1421 - в Подмосковье, 716 - в Санкт-Петербурге, 456 - в Нижегородской области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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