https://ria.ru/20200627/1573550647.html
В России за сутки выписали 9,2 тысячи человек после лечения COVID-19
За сутки в России после лечения COVID-19 выписаны 9,2 тысячи человек, за все время — 393 352, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T10:48
2020-06-27T10:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество