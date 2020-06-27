https://ria.ru/20200627/1573550607.html
В России умерли 188 человек с коронавирусом за сутки
За сутки в России умерли 188 человек с коронавирусом, за все время — 8 969, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T10:48
2020-06-27T10:48
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московская область (подмосковье)
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архангельская область
москва
московская область (подмосковье)
ростовская область
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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