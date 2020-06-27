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В России умерли 188 человек с коронавирусом за сутки
За сутки в России умерли 188 человек с коронавирусом, за все время — 8 969, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T10:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В России умерли 188 человек с коронавирусом за сутки

10:48 27.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль реанимации у площадки санитарной авиации Московского авиацентра городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москве
Автомобиль реанимации у площадки санитарной авиации Московского авиацентра городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. За сутки в России умерли 188 человек с коронавирусом, за все время — 8 969, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.
"За последние сутки подтверждено 188 летальных случаев ... За весь период по России умерло 8 969 человек ", - говорится в сообщении.
В частности, в Санкт-Петербурге умерли 57 человек, в Москве - 20, в Подмосковье - 12, в Архангельской области - 11, в Ростовской области - 10.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Архангельская областьМоскваМосковская область (Подмосковье)Ростовская областьСанкт-Петербург
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