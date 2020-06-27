В 13 областях Украины могут усилить карантин

Иммунолог рассказал, какая реакция на вакцину от коронавируса опасна Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от коронавируса. В эфире радио Sputnik заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова РАМН Михаил Костинов сообщил, что могло бы насторожить специалистов.