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В 13 областях Украины могут усилить карантин
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T10:36
ситуация на украине
максим степанов
воз
киев
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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ситуация на украине, максим степанов, воз, киев, украина, в мире

В 13 областях Украины могут усилить карантин

10:36 27.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик надевает защитный костюм
Медик надевает защитный костюм
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Медик надевает защитный костюм . Архивное фото
КИЕВ, 27 июн – РИА Новости. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
"В условиях адаптивного карантина мы увидели резкий рост в некоторых областях – увеличение количества новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнение коек в больницах, выделенных под COVID-19. То есть те критерии, которые у нас определены в постановлении, преувеличены по 13 областям нашей страны. Это и западные области, и город Киев. Поэтому будет соответствующее представление от главных санитарных врачей областей на региональные комиссии ТЭБ и ЧС, которые будут принимать решение об усилении карантинных мер на территории того или иного региона", - сказал Степанов на брифинге в субботу.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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