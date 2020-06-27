https://ria.ru/20200627/1573550051.html
Более 150 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Более 150 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T10:31
2020-06-27T10:31
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 150 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 27 июня состоит на лечении 154 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 154, подтверждённых с COVID – 154, с кислородной поддержкой – 99, на ИВЛ – 9", - написал он в Facebook.
Главврач подчеркнул, что за сутки поступили восемь пациентов, выписаны 29.
"Вчера умерли двое мужчин в возрасте 71 и 72 лет с положительным COVID", - добавил Переходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.