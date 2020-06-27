Более 150 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 27 июня состоит на лечении 154 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 154, подтверждённых с COVID – 154, с кислородной поддержкой – 99, на ИВЛ – 9", - написал он в Facebook.