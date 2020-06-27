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Более 150 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Более 150 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T10:31
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

Более 150 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

10:31 27.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в отделении реанимации московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники в отделении реанимации московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 150 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 27 июня состоит на лечении 154 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 154, подтверждённых с COVID – 154, с кислородной поддержкой – 99, на ИВЛ – 9", - написал он в Facebook.
Главврач подчеркнул, что за сутки поступили восемь пациентов, выписаны 29.
"Вчера умерли двое мужчин в возрасте 71 и 72 лет с положительным COVID", - добавил Переходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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