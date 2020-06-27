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Пострадавшие от паводка возвращаются в Тулун, сообщил мэр
Пострадавшие от паводка жители Тулуна, переехавшие в другие населенные пункты, возвращаются в город, рассказал в интервью РИА Новости глава города Юрий Карих. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T11:05
юрий карих
красноярский край
иркутская область
тулун
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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юрий карих, красноярский край, иркутская область, тулун, происшествия

Пострадавшие от паводка возвращаются в Тулун, сообщил мэр

10:27 27.06.2020 (обновлено: 11:05 27.06.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевГород Тулун
Город Тулун
© РИА Новости / Александр Кряжев
Город Тулун. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пострадавшие от паводка жители Тулуна, переехавшие в другие населенные пункты, возвращаются в город, рассказал в интервью РИА Новости глава города Юрий Карих.
"Когда мы делали изменения в генеральный план города, то специалисты давали прогноз, что уедет порядка 6 тысяч жителей. Это очень много, но, по нашим сведениям, уехало около 3 тысяч, это тоже довольно прилично. Еще уехали люди, которые продали пострадавшим от паводка жилье. Цифру я вам точно не назову сейчас. Сколько вернулось - пока сказать очень тяжело, но видно, что люди возвращаются", — сказал Карих.
По словам главы города, в основном люди переезжают в Иркутск, другие населенные пункты Иркутской области, Красноярский край.
"Хотя география самая большая, от Калининграда до Владивостока", — отметил Карих.
Как рассказал мэр Тулуна, администрация собирает статистику по школьникам и детским садам.
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"Там четко - документы забрали, они должны проинформировать, куда уехали, в какой город. Также потом мы смотрим, сколько вернулось. По прогнозам, мы считаем, что около 15-20% уехавших должны все-таки вернуться. Мы видим, что начинают возвращаться специалисты, которые работали на угольном разрезе. Они уезжали на Запад, но работы нет. А родственники все здесь, знакомые здесь, друзья", — сказал глава города.
В конце июня 2019 года в Иркутской области произошло наводнение, погибли 26 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, по данным ГУМЧС, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
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Юрий КарихКрасноярский крайИркутская областьТулунПроисшествия
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