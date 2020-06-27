Пострадавшие от паводка возвращаются в Тулун, сообщил мэр

"Когда мы делали изменения в генеральный план города, то специалисты давали прогноз, что уедет порядка 6 тысяч жителей. Это очень много, но, по нашим сведениям, уехало около 3 тысяч, это тоже довольно прилично. Еще уехали люди, которые продали пострадавшим от паводка жилье. Цифру я вам точно не назову сейчас. Сколько вернулось - пока сказать очень тяжело, но видно, что люди возвращаются", — сказал Карих.