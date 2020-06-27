Пострадавшие от паводка жители Тулуна начали заезжать в новые дома

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пострадавшие в прошлом году от паводка жители Пострадавшие в прошлом году от паводка жители Тулуна начали заезжать в новые дома в районе "Березовая роща", сообщил в интервью РИА Новости глава города Юрий Карих

"В районе Березовая роща дома строятся, несколько домов уже сданы в эксплуатацию, люди туда заехали. В сентябре планируется порядка 150 домов сдать. Вот, буквально в воскресенье там проезжал, люди там помогают строителям стелить линолеум, на участке у себя что-то уже делают. Ждут, когда дадут свет и запустят воду, чтобы можно было полноценно туда переехать", — сказал Карих.

По его словам, служба заказчика обещает дать свет в течение недели-двух, а чуть позже и воду.

"Когда эти все процессы будут запущены, люди уже смогут полноценно туда заехать. Остановку мы уже поставили, маршрут автобусный туда уже заходит, дорогу до них тоже сейчас полностью заасфальтируем. Дальше уже служба заказчика тоже намеревается там асфальт положить, подготовительные работы тоже идут. То есть не все так плохо",— отметил глава города.