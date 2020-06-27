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Во Владимирской области выявили 54 новых случая заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 54, до 4214, сообщило управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T09:38
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимирская область

Во Владимирской области выявили 54 новых случая заражения коронавирусом

09:38 27.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ВОРОНЕЖ, 27 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 54, до 4214, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 54 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4214 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире выявлены 799 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 665, в Петушинском районе - 511, в Муроме - 373, в Александровском районе - 334, в Ковровском районе - 301, Собинском - 248.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 2473 пациента, скончались 59.
Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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