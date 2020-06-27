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Суд в США постановил освободить детей из центров временного содержания
Федеральный судья в Лос-Анджелесе Долли Джи постановила освободить детей мигрантов, которые находятся в трех центрах временного содержания, к 17 июля в связи со РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T08:42
дональд трамп
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пенсильвания
сша
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353
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дональд трамп, лос-анджелес, пенсильвания, сша, в мире

Суд в США постановил освободить детей из центров временного содержания

08:42 27.06.2020
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© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания суда в США
Статуя Фемиды у здания суда в США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Статуя Фемиды у здания суда в США. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Федеральный судья в Лос-Анджелесе Долли Джи постановила освободить детей мигрантов, которые находятся в трех центрах временного содержания, к 17 июля в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции, сообщает газета New York Times со ссылкой на постановление.
Отмечается, что соответствующее распоряжение касается детей, которые находятся более 20 дней в центрах под управлением иммиграционной и таможенной службы США (ICE), два из которых находятся в Техасе и один в Пенсильвании. Согласно постановлению, 8 июня в них содержалось 124 ребенка.
Судья также раскритиковала администрацию президента США Дональда Трампа за ненадлежащее соблюдение рекомендаций центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) для предотвращения распространения коронавируса.
В результате судья Джи постановила, что ICE должна оперативно освободить детей либо вместе с родителями, либо с опекунами с согласия родителей.
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Как сообщает издание, всего у около 2500 мигрантов, находящихся в центрах временного содержания под контролем ICE, была выявлена новая коронавирусная инфекция.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, за все время в США зафиксировали 2 467 510 случаев заражения коронавирусом и 125 045 летальных исходов. Отмечается, что свыше 663 тысяч человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Дональд ТрампЛос-АнджелесПенсильванияСШАВ мире
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