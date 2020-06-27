https://ria.ru/20200627/1573546981.html
Суд в США постановил освободить детей из центров временного содержания
Федеральный судья в Лос-Анджелесе Долли Джи постановила освободить детей мигрантов, которые находятся в трех центрах временного содержания, к 17 июля в связи со РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T08:42
2020-06-27T08:42
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дональд трамп, лос-анджелес, пенсильвания, сша, в мире
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости.
Федеральный судья в Лос-Анджелесе Долли Джи постановила освободить детей мигрантов, которые находятся в трех центрах временного содержания, к 17 июля в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции, сообщает газета New York Times
со ссылкой на постановление.
Отмечается, что соответствующее распоряжение касается детей, которые находятся более 20 дней в центрах под управлением иммиграционной и таможенной службы США (ICE), два из которых находятся в Техасе и один в Пенсильвании. Согласно постановлению, 8 июня в них содержалось 124 ребенка.
Судья также раскритиковала администрацию президента США Дональда Трампа за ненадлежащее соблюдение рекомендаций центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) для предотвращения распространения коронавируса.
В результате судья Джи постановила, что ICE должна оперативно освободить детей либо вместе с родителями, либо с опекунами с согласия родителей.
Как сообщает издание, всего у около 2500 мигрантов, находящихся в центрах временного содержания под контролем ICE, была выявлена новая коронавирусная инфекция.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, за все время в США зафиксировали 2 467 510 случаев заражения коронавирусом и 125 045 летальных исходов. Отмечается, что свыше 663 тысяч человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.