Суд в США постановил освободить детей из центров временного содержания

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Федеральный судья в Лос-Анджелесе Долли Джи постановила освободить детей мигрантов, которые находятся в трех центрах временного содержания, к 17 июля в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции, сообщает газета Федеральный судья в Лос-Анджелесе Долли Джи постановила освободить детей мигрантов, которые находятся в трех центрах временного содержания, к 17 июля в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции, сообщает газета New York Times со ссылкой на постановление.

Отмечается, что соответствующее распоряжение касается детей, которые находятся более 20 дней в центрах под управлением иммиграционной и таможенной службы США (ICE), два из которых находятся в Техасе и один в Пенсильвании. Согласно постановлению, 8 июня в них содержалось 124 ребенка.

Судья также раскритиковала администрацию президента США Дональда Трампа за ненадлежащее соблюдение рекомендаций центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) для предотвращения распространения коронавируса.

В результате судья Джи постановила, что ICE должна оперативно освободить детей либо вместе с родителями, либо с опекунами с согласия родителей.

Как сообщает издание, всего у около 2500 мигрантов, находящихся в центрах временного содержания под контролем ICE, была выявлена новая коронавирусная инфекция.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, за все время в США зафиксировали 2 467 510 случаев заражения коронавирусом и 125 045 летальных исходов. Отмечается, что свыше 663 тысяч человек выздоровели.