В Раде заявили о "тайном меморандуме" Украины и МВФ

"Это касается секретного меморандума с МВФ о снижении количества населения в стране. Где это тайное соглашение, которое они боятся нам показать? Это открыто подписанное соглашение о снижении населения Украины, потому что им нужна страна с максимум десятью миллионами населения, они давно это говорят", — сказал Вадим Рабинович в эфире телеканала " 112 Украина ".