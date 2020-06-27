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В Раде заявили о "тайном меморандуме" Украины и МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заподозрил наличие "тайного меморандума" украинских властей с Международным валютным фондом (МВФ). РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T13:49
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ситуация на украине, вадим рабинович, верховная рада украины, мвф, украина, в мире

В Раде заявили о "тайном меморандуме" Украины и МВФ

08:29 27.06.2020 (обновлено: 13:49 27.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкВадим Рабинович
Вадим Рабинович
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заподозрил наличие "тайного меморандума" украинских властей с Международным валютным фондом (МВФ).
Так политик прокомментировал слова депутата от фракции "Слуга народа" Галины Третьяковой. Она заявила, что семьи, претендующие на материальную помощь от государства, рожают детей "очень низкого качества".
По словам Рабиновича, это высказывание характеризует отношение правящей партии к украинскому народу и указывает на наличие некоего тайного сговора властей с МВФ.

"Это касается секретного меморандума с МВФ о снижении количества населения в стране. Где это тайное соглашение, которое они боятся нам показать? Это открыто подписанное соглашение о снижении населения Украины, потому что им нужна страна с максимум десятью миллионами населения, они давно это говорят", — сказал Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Депутат добавил, что если Третьякова после своих слов останется в партии, значит, этот план "принят на полное вооружение".
Ранее Совет управляющих МВФ одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в пять миллиардов долларов, первый транш составил 2,1 миллиарда.
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