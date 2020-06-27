В Узбекистане за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19

"По состоянию на 27 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 7490", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 5038. В пятницу из больниц были выписаны 161 человек, в четверг – 192, в среду - 125. Сейчас на лечении находятся 2433 человека с COVID-19, в том числе 20 - в тяжелом состоянии, восемь - в крайне тяжелом.