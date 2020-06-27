В Узбекистане за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19

ТАШКЕНТ, 27 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось на 262 человека, это новый рекорд с начала эпидемии, общее количество инфицированных достигло 7,49 тысячи, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру пятницы число зарегистрированных случаев составляло 7228, 20 пациентов скончались, 4877 выздоровели. Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией.
"По состоянию на 27 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 7490", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
По данным ведомства, 262 новых случая – это новый рекорд числа заболевших за сутки. Прежний самый высокий прирост заболевания был отмечен утром 24 июня - 255 человек.
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 5038. В пятницу из больниц были выписаны 161 человек, в четверг – 192, в среду - 125. Сейчас на лечении находятся 2433 человека с COVID-19, в том числе 20 - в тяжелом состоянии, восемь - в крайне тяжелом.
Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
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