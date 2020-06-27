Coca-Cola приостанавливает размещение рекламы во всех социальных сетях

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company по меньшей мере на 30 дней приостанавливает размещение рекламы во всех социальных сетях на фоне бойкота, объявленного Facebook, говорится в заявлении главного исполнительного директора Джеймса Куинси, опубликованном на сайте компании.

"В мире нет места расизму. И нет места расизму в социальных сетях. Coca-Cola Company приостановит размещение платной рекламы на всех платформах социальных сетей во всем мире по крайней мере на 30 дней", — заявил Куинси.

Глава Coca-Cola Company добавил, что в течение этого времени руководство компании пересмотрит рекламную политику и определит, нужно ли вносить в нее изменения.

"Мы также ожидаем большей подотчетности и прозрачности от наших партнеров среди социальных сетей", — заключил Куинси.

Ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация по защите гражданских прав Color of Change, правозащитная организация "Антидиффамационная лига США" (ADL) и другие правозащитники призвали компании прекратить размещать рекламу в Facebook в июле, чтобы выразить протест из-за отсутствия регулирования контента с ненавистническими высказываниями, расизмом и насилием.

В пятницу компания North Face сообщила, что не будет размещать в Facebook рекламу из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом" в соцсети. Позже один из крупнейших американских телекоммуникационных операторов Verizon Communications Inc присоединился к бойкоту, отказавшись от рекламы в Facebook и Instagram. Аналогичное заявление относительно размещения рекламы в Facebook, Twitter и Instagram сделала компания Unilever