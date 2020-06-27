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Coca-Cola приостанавливает размещение рекламы во всех социальных сетях
Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company по меньшей мере на 30 дней приостанавливает размещение рекламы во всех социальных... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T12:20
the coca-cola company
unilever
марк цукерберг
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экономика
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Белые делают белый гуталин, черные- черный. Равноправие должно быть во всем.🤔
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Да кокакольщики сами - наипервейшие расисты! У них же в рекламе Санта Клаус - белый!!!
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152874/18/1528741880_0:127:1701:1083_1400x0_80_0_0_bd5c7bd68c7209498585c53033e87ca3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
the coca-cola company, unilever, марк цукерберг, twitter, экономика

Coca-Cola приостанавливает размещение рекламы во всех социальных сетях

04:47 27.06.2020 (обновлено: 12:20 27.06.2020)
15922
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСoca-Cola
Сoca-Cola
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сoca-Cola. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company по меньшей мере на 30 дней приостанавливает размещение рекламы во всех социальных сетях на фоне бойкота, объявленного Facebook, говорится в заявлении главного исполнительного директора Джеймса Куинси, опубликованном на сайте компании.

"В мире нет места расизму. И нет места расизму в социальных сетях. Coca-Cola Company приостановит размещение платной рекламы на всех платформах социальных сетей во всем мире по крайней мере на 30 дней", — заявил Куинси.

Глава Coca-Cola Company добавил, что в течение этого времени руководство компании пересмотрит рекламную политику и определит, нужно ли вносить в нее изменения.
"Мы также ожидаем большей подотчетности и прозрачности от наших партнеров среди социальных сетей", — заключил Куинси.
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Ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация по защите гражданских прав Color of Change, правозащитная организация "Антидиффамационная лига США" (ADL) и другие правозащитники призвали компании прекратить размещать рекламу в Facebook в июле, чтобы выразить протест из-за отсутствия регулирования контента с ненавистническими высказываниями, расизмом и насилием.
В пятницу компания North Face сообщила, что не будет размещать в Facebook рекламу из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом" в соцсети. Позже один из крупнейших американских телекоммуникационных операторов Verizon Communications Inc присоединился к бойкоту, отказавшись от рекламы в Facebook и Instagram. Аналогичное заявление относительно размещения рекламы в Facebook, Twitter и Instagram сделала компания Unilever.
Как заявил глава Facebook Марк Цукерберг, компания внесет изменения в свою политику и запретит ненавистнические высказывания в рекламе, размещенной в соцсети.
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The Coca-Cola CompanyUnileverМарк ЦукербергTwitterЭкономика
Популярные комментарии
Белые делают белый гуталин, черные- черный. Равноправие должно быть во всем.🤔
27 июня, 05:21
Роман Браско
20661001
Да кокакольщики сами - наипервейшие расисты! У них же в рекламе Санта Клаус - белый!!!
27 июня, 08:04
Naum Vygodsky
12610000
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