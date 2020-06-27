Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса

"На любой препарат сильные реакции должны быть минимальны: один на тысячу, на сто тысяч – в зависимости от препарата. Когда вводят инъекцию, на месте укола может быть покраснение, но диаметр покраснения, а главное – уплотнения, не должен быть больше восьми сантиметров", - добавил профессор.