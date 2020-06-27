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Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
Тех, кто участвует в испытании вакцины от коронавируса, должны встревожить ряд опасных симптомов, об этом рассказал в эфире радио Sputnik доктор медицинских... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T09:59
распространение нового коронавируса
михаил костинов
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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и это они хотят вводить людям? я не дам разрешение колоть меня...все прививки сделаны в СССР...и этого достаточно...дожили вакцину проверяют на людях...
152
"диаметр покраснения, а главное – уплотнения, не должен быть больше восьми сантиметров" - что-то мне уже не хочется такую прививку, при которой уплотнение 5-6 сантиметров, да и до восьми тоже бывает.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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михаил костинов , коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса

03:50 27.06.2020 (обновлено: 09:59 27.06.2020)
169180
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Тех, кто участвует в испытании вакцины от коронавируса, должны встревожить ряд опасных симптомов, об этом рассказал в эфире радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов.
Как пояснил ученый, легкой реакцией организма на вакцину может считаться повышение температуры до 37,5 градуса, нормальной средней реакцией – до 38,5 градуса. При этом температура выше 38,6 градуса, по словам Костинова, указывает уже на сильную реакцию.
"На любой препарат сильные реакции должны быть минимальны: один на тысячу, на сто тысяч – в зависимости от препарата. Когда вводят инъекцию, на месте укола может быть покраснение, но диаметр покраснения, а главное – уплотнения, не должен быть больше восьми сантиметров", - добавил профессор.
Умеренной реакцией считается покраснение диаметром до пяти-шести сантиметров, пояснил Костинов. При этом он подчеркнул, что температура и реакция не должны длиться более двух дней.
В настоящее время в России проходит испытания вакцина, созданная НИЦ имени Гамалеи и Минобороны. В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром "Вектор".
В марте ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным организации, число случаев заражения в мире превысило 9,4 миллиона, умерли более 484 тысяч человек. В России выявили свыше 620 тысяч заразившихся коронавирусом. Более 384 тысяч человек уже выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Научно-исследовательская лабораториия
03:21Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаМихаил КостиновКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
и это они хотят вводить людям? я не дам разрешение колоть меня...все прививки сделаны в СССР...и этого достаточно...дожили вакцину проверяют на людях...
27 июня, 08:41
MrKarel1972 Штатько
96202250
"диаметр покраснения, а главное – уплотнения, не должен быть больше восьми сантиметров" - что-то мне уже не хочется такую прививку, при которой уплотнение 5-6 сантиметров, да и до восьми тоже бывает.
27 июня, 07:50
Naum Vygodsky
94502020
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