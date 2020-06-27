Ученый заявил о сокращении финансирования проекта "Гамма-400"

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Финансирование создания научной аппаратуры для астрофизической космической обсерватории "Гамма-400", предназначенной для наблюдения источников гамма-излучения во Вселенной, сокращено на четверть в текущей федеральной космической программе, сообщил РИА Новости научный руководитель проекта, главный научный сотрудник Физического института РАН Аркадий Гальпер.

В апреле генеральный директор НПО Лавочкина Владимир Колмыков рассказал РИА Новости, что запуск обсерватории намечается в 2030 году.

"Средства, которые предназначались нам на создание научной аппаратуры для обсерватории "Гамма-400" с предполагавшимся ее запуском в 2025 году, были уменьшены на четверть", - сказал Гальпер.

Он назвал нестабильность финансирования основной причиной переноса старта телескопа. "Мы начали работать, а потом два года перестали деньги платить. А если научный коллектив перестает получать деньги, то начинается его быстрый развал", - пояснил ученый.

По его словам, нет никаких ограничений для осуществления проекта к 2030 году при условии выполнения плана финансирования.

Вместе с тем Гальпер считает, что такие сложные и наукоемкие проекты, как "Гамма-400", не могут делаться быстро. "В результате такие проекты всегда немолодого возраста. Даже за рубежом это измеряется в 10-15 лет", - добавил он.

Обсерватория "Гамма-400" предназначена для получения данных с целью определения природы "темной материи" во Вселенной, развития теории происхождения высокоэнергичных космических лучей и физики элементарных частиц, исследования космического гамма-излучения в диапазоне высоких энергий и рентгеновского излучения, регистрации заряженных частиц космических лучей, поиска и исследования гамма-всплесков.