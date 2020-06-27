https://ria.ru/20200627/1573544896.html
Ученый заявил о сокращении финансирования проекта "Гамма-400"
Финансирование создания научной аппаратуры для астрофизической космической обсерватории "Гамма-400", предназначенной для наблюдения источников гамма-излучения... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T03:09
2020-06-27T03:09
риа наука
владимир колмыков
российская академия наук
московский инженерно-физический институт
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2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир колмыков, российская академия наук, московский инженерно-физический институт
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Финансирование создания научной аппаратуры для астрофизической космической обсерватории "Гамма-400", предназначенной для наблюдения источников гамма-излучения во Вселенной, сокращено на четверть в текущей федеральной космической программе, сообщил РИА Новости научный руководитель проекта, главный научный сотрудник Физического института РАН Аркадий Гальпер.
В апреле генеральный директор НПО Лавочкина Владимир Колмыков
рассказал РИА Новости, что запуск обсерватории намечается в 2030 году.
"Средства, которые предназначались нам на создание научной аппаратуры для обсерватории "Гамма-400" с предполагавшимся ее запуском в 2025 году, были уменьшены на четверть", - сказал Гальпер.
Он назвал нестабильность финансирования основной причиной переноса старта телескопа. "Мы начали работать, а потом два года перестали деньги платить. А если научный коллектив перестает получать деньги, то начинается его быстрый развал", - пояснил ученый.
По его словам, нет никаких ограничений для осуществления проекта к 2030 году при условии выполнения плана финансирования.
Вместе с тем Гальпер считает, что такие сложные и наукоемкие проекты, как "Гамма-400", не могут делаться быстро. "В результате такие проекты всегда немолодого возраста. Даже за рубежом это измеряется в 10-15 лет", - добавил он.
Обсерватория "Гамма-400" предназначена для получения данных с целью определения природы "темной материи" во Вселенной, развития теории происхождения высокоэнергичных космических лучей и физики элементарных частиц, исследования космического гамма-излучения в диапазоне высоких энергий и рентгеновского излучения, регистрации заряженных частиц космических лучей, поиска и исследования гамма-всплесков.
Помимо Физического института РАН
и НПО Лавочкина в проекте участвуют Национальный исследовательский ядерный институт МИФИ
, Институт космических исследований РАН и Федеральный научный центр – НИИ системных исследований.