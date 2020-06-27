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Эфиопия не начнет заполнять новое водохранилище до достижения соглашения
Эфиопия, Египет и Судан договорились в ходе переговоров о создании технического комитета для выработки итогового документа по эфиопской плотине "Возрождение",... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T01:24
абдалла хамдук
сирил рамафоса
возрождение
абдель фаттах ас-сиси
мид эфиопии
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абдалла хамдук, сирил рамафоса, возрождение, абдель фаттах ас-сиси, мид эфиопии, судан, оон, мали, кения, в мире

Эфиопия не начнет заполнять новое водохранилище до достижения соглашения

01:07 27.06.2020 (обновлено: 01:24 27.06.2020)
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© AP Photo / Elias AsmareСтроительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии
Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии
© AP Photo / Elias Asmare
Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии. Архивное фото
КАИР, 27 июн - РИА Новости. Эфиопия, Египет и Судан договорились в ходе переговоров о создании технического комитета для выработки итогового документа по эфиопской плотине "Возрождение", Аддис-Абеба обязалась не начинать заполнение плотины без такого документа, заявил пресс-секретарь президента Египта Бассам Рады.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в пятницу принял участие в саммите, посвященном теме плотины "Возрождение" и прошедшем в режиме видеоконференции. В переговорах Судан был представлен премьер-министром Абдаллой Хамдуком, Эфиопия - премьером Абаем Ахмадом.
Также во встрече приняли участие председатель Африканского союза (АС), президент ЮАР Сирил Рамафоса и президенты Кении, Мали и ДРК.
"В конце саммита стороны договорились о формировании межправительственного комитета, состоящего из технических специалистов и экспертов в области права из Судана, Эфиопии и Египта, а также перечисленных выше стран-членов АС и представителей международных организаций-наблюдателей за переговорами, с целью завершить выработку окончательного документа, юридически обязательного для всех сторон, в частности в том, что касается заполнения плотины", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Рады.
По его словам, стороны договорились не предпринимать односторонние шаги, в том числе "воздержаться от заполнения плотины до достижения соглашения по ней".
Стороны также планируют направить в СБ ООН послание с содержанием встречи, чтобы Совет учел последние события в понедельник в ходе заседания, на котором планируется обсудить тему плотины.
Саммит был созван по инициативе Африканского союза. Египетский лидер в ходе выступления подчеркнул, что Каир стремится к сбалансированному соглашению по плотине, реализация которой позволит Аддис-Абебе развить экономику, однако необходимо учитывать право Египта и Судана на водные ресурсы и избежать ущерба при заполнении плотины.
Египет на прошлой неделе официально обратился к Совету Безопасности ООН с просьбой вмешаться в ход переговоров по строящейся на Голубом Ниле эфиопской плотине "Возрождение", чтобы избежать односторонних шагов со стороны Аддис-Абебы. Каир отмечает, что пошел на такой шаг из-за "забуксовавших" переговоров в связи с "непозитивной" позицией Эфиопии и отсутствием у нее "политического желания".
Ранее министр иностранных дел Эфиопии Геду Андаргачев подтвердил, что переговоры по плотине приостановлены и до достижения соглашения еще далеко. Глава МИД подчеркнул, что позиция Аддис-Абебы по плотине неизменна, а переговоры должны быть сфокусированы только на обсуждении плотины.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
20 июня, 01:11
Египет просит СБ ООН вмешаться в ход переговоров по эфиопской плотине
Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины "Ан-Нахда" ("Возрождение") на Голубом Ниле с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.
По данным местных СМИ, строительство плотины, которая призвана стать "крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Африке", завершено более чем на 74%. Полностью строительство планируется завершить в 2023 году. В начале марта глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев заявил, что заполнение плотины начнется в июле, и к концу месяца водохранилище должно содержать 4,9 миллиарда кубометров воды, производство электроэнергии начнется в феврале-марте 2021 года.
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Абдалла ХамдукСирил РамафосаВозрождениеАбдель Фаттах ас-СисиМИД ЭфиопииСуданООНМалиКенияВ мире
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