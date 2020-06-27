"Библио-Глобус" планирует привезти в Калининград до 50 тысяч туристов

"Мы планировали запустить чартерную программу в Калининград гораздо раньше, но мы считаем, что те задачи, которые мы поставили, мы должны на них выйти — мы планируем привезти сюда 50 тысяч человек за недлинный туристический сезон. И наша задача - сделать туристический сезон в Калининграде круглогодичным", - сказала Костенко.