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"Библио-Глобус" планирует привезти в Калининград до 50 тысяч туристов
Российский туроператор "Библио-Глобус" планирует привезти в Калининградскую область в этом сезоне до 50 тысяч туристов, сообщила журналистам исполнительный... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T00:36
туризм
москва
калининградская область
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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москва, калининградская область, калининград, общество

"Библио-Глобус" планирует привезти в Калининград до 50 тысяч туристов

00:36 27.06.2020
925
© РИА Новости / Алексей ФилипповКалининград
Калининград
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Калининград. Архивное фото
ЯНТАРНЫЙ (Калининградская область), 27 июн - РИА Новости. Российский туроператор "Библио-Глобус" планирует привезти в Калининградскую область в этом сезоне до 50 тысяч туристов, сообщила журналистам исполнительный директор компании Ирина Костенко.
"Мы планировали запустить чартерную программу в Калининград гораздо раньше, но мы считаем, что те задачи, которые мы поставили, мы должны на них выйти — мы планируем привезти сюда 50 тысяч человек за недлинный туристический сезон. И наша задача - сделать туристический сезон в Калининграде круглогодичным", - сказала Костенко.
По данным регионального министерства по культуре и туризму, в 2019 году регион принял 1,72 миллиона туристов. Самый оптимистичный прогноз этого года - 900 тысяч человек.
Первый чартерный рейс "Библио-Глобуса" из Москвы с 163 туристами на борту прилетел в Калининград 24 июня. Полетная программа в Калининград запланирована из Москвы с частотой два раза в неделю — по средам и субботам, из Санкт-Петербурга — один раз в неделю по воскресеньям и из Екатеринбурга каждую субботу.
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