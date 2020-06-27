"Библио-Глобус" планирует привезти в Калининград до 50 тысяч туристов

ЯНТАРНЫЙ (Калининградская область), 27 июн - РИА Новости. Российский туроператор "Библио-Глобус" планирует привезти в Калининградскую область в этом сезоне до 50 тысяч туристов, сообщила журналистам исполнительный директор компании Ирина Костенко.
"Мы планировали запустить чартерную программу в Калининград гораздо раньше, но мы считаем, что те задачи, которые мы поставили, мы должны на них выйти — мы планируем привезти сюда 50 тысяч человек за недлинный туристический сезон. И наша задача - сделать туристический сезон в Калининграде круглогодичным", - сказала Костенко.
По данным регионального министерства по культуре и туризму, в 2019 году регион принял 1,72 миллиона туристов. Самый оптимистичный прогноз этого года - 900 тысяч человек.
Первый чартерный рейс "Библио-Глобуса" из Москвы с 163 туристами на борту прилетел в Калининград 24 июня. Полетная программа в Калининград запланирована из Москвы с частотой два раза в неделю — по средам и субботам, из Санкт-Петербурга — один раз в неделю по воскресеньям и из Екатеринбурга каждую субботу.