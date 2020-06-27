https://ria.ru/20200627/1573543426.html
Пушков ответил на слова Зеленского о "возвращении" Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter заявление президента Украины Владимира Зеленского о "возвращении" Крыма. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T00:23
2020-06-27T00:23
россия
алексей пушков
владимир зеленский
республика крым
оон
украина
в мире
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https://ria.ru/20200626/1573533835.html
Дмитрий Васильев
"сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН" Надо же такое выдумывать. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/68/262 о территориальной целостности Украины — документ, принятый 27 марта 2014 года в результате открытого голосования на 80-м пленарном заседании 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Согласно резолюции, ГА ООН подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах и не признаёт законности какого бы то ни было изменения статуса Автономной Республики Крым и статуса города Севастополя, основывающегося на результатах общекрымского референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года, поскольку этот референдум, согласно данной резолюции, не имеет законной силы.
183
Дмитрий Пирин
Резолюция ГА ООН -это лишь мнение,рекомендация, а не закон обязательный к исполнению в отличие от права народов на самоопределение 🤷🏻♂️
64
13
россия
республика крым
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, алексей пушков, владимир зеленский, республика крым, оон, украина, в мире
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости.
Сенатор Алексей Пушков
прокомментировал в своем Twitter
заявление президента Украины Владимира Зеленского
о "возвращении" Крыма
.
Украинский лидер в пятницу посетил с рабочим визитом Херсонскую область, граничащую с Крымом. По информации украинских СМИ, во время визита ему подарили флаг крымско-татарского народа. В ответ Зеленский пообещал "вернуть" Крым, людей, а также поднять там подаренный флаг, добавив, что "верит в это безумно".
"Пока в Киеве "верят", что вернут "и Крым, и людей", и бодро рассуждают о "деоккупации", которую якобы готовят, Украина уже практически потеряла Донбасс, который вот уже шесть лет живет собственной жизнью. Тот случай, когда демагогия заменяет политику. А политикой заняться некому...", - написал сенатор.
Крым стал российским регионом после референдума в 2014 году, на котором более 95 процентов жителей полуострова высказались за воссоединение. В России неоднократно подчеркивали, что крымчане сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
.