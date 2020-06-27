МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поздравил выпускников школ и вузов, отметив, что хотя конец учебного года из-за коронавируса выдался сложным, ученики и педагоги сработали как одна команда и сделали все, чтобы учеба не останавливалась.

Общефедеральный Выпускной-2020 для всех школьников и студентов страны состоится 27 июня.

"Выпускной – это особенный, неповторимый день. Вы пересекаете рубеж, за которым открывается совершенно новый этап жизни, где все будет зависеть от ваших собственных решений, от того, как проявятся, раскроются ваши знания, способности, лучшие черты – и в предстоящей работе и в дальнейшей учебе. Вы ответственные, сильные, современные, думающие люди - замечательное поколение. Будущее в ваших руках. И не сомневаюсь, вы сумеете добиться очень многого", - говорится в обращении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства пожелал выпускникам найти не просто специальность, профессию, а" настоящее призвание, свой особенный, ни на кого не похожий путь", и чтобы каждый из них мог гордиться тем, что он делает, тем, что его труд нужен, полезен другим людям и стране.

Путин добавил, что многие выпускники по зову сердца включились в волонтерские проекты, пришли на помощь тем, кто в ней нуждается, и этот опыт сопереживания, взаимной поддержки и преодоления испытаний теперь будет служить им верным ориентиром в жизни.

"В ваших успехах, достижениях всегда будет и частичка душевной заботы ваших наставников, педагогов, родителей, бабушек и дедушек. Они достойны самых теплых слов, самой искренней благодарности. Как много зависит от надежности людей, которые окружают нас, вы, уверен, хорошо понимаете. И вновь по-особому почувствовали это в столько непростые недели и месяцы, через которые прошла вся наша страна", - добавил глава государства.

Путин также пожелал российским выпускникам не переставать мечтать, строить самые дерзновенные планы и смело идти к цели. "Только так можно достичь настоящих высот, новых вдохновляющих вершин в науке, искусстве, спорте, технологиях, в каждой профессии, в каждом любимом деле, а значит и в жизни", - отметил он.

Президент отметил, что сам еще со студенческих времен хорошо помнит один из первых праздников "Алые паруса". "Он в Ленинграде тогда только появлялся и сразу же нашел громадный отклик по всей стране, потому что окрылял неповторимой атмосферой романтики, молодости и мечты, веры и надежды на новые победы", - вспомнил Путин.