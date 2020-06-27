Названы знаки зодиака, которые чаще других первыми заканчивают отношения

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Эксперт по астрологии Тамара Санон назвала шесть знаков зодиака, которые чаще остальных первыми заканчивают отношения. По ее словам, кто-то разбивает сердца ради веселья, а некоторые поступают так, чтобы у партнера не было возможности причинить им боль раньше, Эксперт по астрологии Тамара Санон назвала шесть знаков зодиака, которые чаще остальных первыми заканчивают отношения. По ее словам, кто-то разбивает сердца ради веселья, а некоторые поступают так, чтобы у партнера не было возможности причинить им боль раньше, сообщает YourTango.

Эксперт отмечает, что прямолинейные Стрельцы, как правило, первыми уходят. Они предельно честно расскажут, почему вы не можете быть вместе. Но из-за этого другому человеку может быть очень больно, особенно если он ранимый. Когда Стрелец поймет, что партнеру тяжело справиться с его откровениями, это только усугубит ситуацию. Представители этого знака вместо того, чтобы пытаться что-то решить, сразу расстаются.

По мнению Тамары Санон, Водолеи — непредсказуемые. Представители этого знака сегодня могут безумно любить вас, а на следующий — стать равнодушными. Из-за этой их особенности они действительно могут чувствовать охлаждение. И как только они поймут это, вряд ли уже пойдут на компромисс. Водолеи не хотят вникать в чужую точку зрения, поэтому с большой вероятностью, предложат все закончить.

Близнецы — непостоянные. Им трудно сосредоточиться на чем-то одном, в том числе и на романе. Представителям этого знака тяжело выполнять обязательства перед партнером и принимать какие-то решения. В итоге это может привести к тому, что Близнецы будут первыми, кто предложит разойтись. Так проще.

Эксперт по астрологии считает, что Рыбам нужен партнер, который сможет сострадать им, когда они заходят поделиться своими переживаниями. Если этого не происходит и любимый человек больше не уделяет Рыбам прежнего внимания, представители этого знака ощущают себя ущемленными и обиженными. Если они чувствуют, что их неправильно понимают в отношениях, они не захотят в них находиться.

Когда самоуверенный Лев начинает отношения, для него важно, чтобы партнер уважал его репутацию. В какой-то степени вторая половинка должна быть его отражением. Поэтому если вы не будете заботиться и ухаживать за собой, представитель этого знака с большой вероятностью закончит эти отношения, как бы наивно не звучала такая причина. Лев хочет, чтобы любимый человек всегда выглядел лучше всех.