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Теперь и свиньи: реформы добрались до главного богатства Украины
На Украине придумано уникальное средство борьбы с уклонением от уплаты НДС и получением возмещения налога на основании фиктивных данных. Как выяснилось, для... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T08:00
ссср
украина
авторы
экономика
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какие свиньи, они уже сами давно сало покупают, действительно анекдот"хохол без сала"
32
О как! В Украине НДС больше, чем в полтора раза снижают... А в РФ поговаривают о его повышении... 🤔
25
19
ссср
украина
РИА Новости
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Сергей Левченко
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Сергей Левченко
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573524753_0:289:3035:1996_1400x0_80_0_0_31192e47d869bffbb28c7038a56c0d3a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
ссср, украина, авторы, экономика

Теперь и свиньи: реформы добрались до главного богатства Украины

08:00 27.06.2020
34948
© AFP 2020 / Sergei SupinskyРабочие на ферме в селе Калиновка Киевской области
Рабочие на ферме в селе Калиновка Киевской области
© AFP 2020 / Sergei Supinsky
Сергей Левченко
Сергей Левченко
Все материалы
На Украине придумано уникальное средство борьбы с уклонением от уплаты НДС и получением возмещения налога на основании фиктивных данных. Как выяснилось, для этого достаточно ввести пониженную ставку НДС (14% вместо общей ставки 20%) для нескольких видов сельхозпродукции: крупного рогатого скота и свиней в живом виде, пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, сои, льна, рапса, семян подсолнечника и других масличных культур, а также сахарной свеклы.
Именно такой законопроект был на днях зарегистрирован сразу 21 украинским депутатом (17 — из монобольшинства во главе с руководителем фракции Давидом Арахамией плюс примкнувшие к ним четверо депутатов из других фракций), что подразумевает высокую вероятность быстрого и успешного прохождения документа через парламент.

И хотя проблема схем с НДС именно в аграрном секторе Украины имеет просто гигантские для страны масштабы, перспективность выбранного пути ее решения вызывает большие сомнения.

Исторически сложилось так, что первые большие капиталы на Украине после развала СССР появились на ниве торговли углеводородами (прежде всего газом) и в меньшей степени — на доступе к углю, электроэнергии и металлургии. Кстати, на самом развитом секторе экономики УССР, машиностроении, столь же значимых капиталов сколотить никому так и не удалось, хотя в конце 1990-х — начале 2000-х владельцы "АвтоЗАЗа", Новокраматорского машиностроительного завода и предприятия "Мотор Сич" Тариэл Васадзе, Георгий Скударь и Вячеслав Богуслаев и входили в число 20-30 богатейших граждан Украины. Но представить тогда, что сельское хозяйство когда-нибудь сможет стать одним из двух-трех секторов, в которых будут формироваться главные богатства на Украине, было очень сложно.
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Тем не менее это произошло.
Деградирующая и разваливающаяся промышленность в течение последних 25 лет непрерывно дотировала сельское хозяйство на очень приличные по украинским меркам суммы. Аграрии с помощью специальной системы обложения НДС (вся сумма налога оставалась в распоряжении агропредприятий, а не перечислялась в бюджет) и фиксированного сельхозналога (предполагал выплату государству копеечных сумм с единицы площади земли вместо уплаты налогов на прибыль, землю и т. д.) все это время не платили в бюджет практически ничего.

При этом на Украине появились настоящие латифундисты (как местные, так и транснациональные), сумевшие даже в отсутствие рынка земли сконцентрировать фактически в своей собственности огромные ее площади.

И на этой благодатной почве расцвел целый ряд схем обогащения, каждая из которых так или иначе связана с уходом от уплаты налогов.
Во-первых, далеко не на все земельные участки, перешедшие к крупным владельцам, оформлялись договора длительной аренды. Треть всех обрабатываемых на Украине земель сельскохозяйственного назначения де-юре не обрабатывается — это секрет Полишинеля. При этом все расчеты, связанные с обработкой земли, от посева и внесения удобрений до продажи урожая, происходят в наличной форме. Разумеется, создание нормального земельного кадастра неоднократно блокируется при любой власти.
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Во-вторых, почти всю полученную прибыль агрохолдинги и зернотрейдеры (опять же и украинские, и транснациональные) выводят в офшоры. При минимальном количестве рабочих мест, мизерных налогах и т. п. доход получается немалый — порой рентабельность стремится к 100%, а общие объемы выводимой прибыли оцениваются как минимум в 40-50 миллиардов гривен в год.
В-третьих, приятным довеском к этому являются еще и сельскохозяйственные дотации, которые вследствие кабальных договоров о вступлении в ВТО и об ассоциации с ЕС ограничены в объемах. Но по нескольку миллиардов гривен в год аграрным олигархам отхватить из бюджета удается — причем получаемые ими дотации прекрасно соседствуют с выплатой многомиллиардных дивидендов в безналоговые юрисдикции.
Наконец, в-четвертых, все описанные выше прелести находят свое отражение и в НДС. В частности (но не только), фиктивный НДС в результате применения схем типа "скрутка" появляется при легализации нелегального "кешевого" зерна. После же продажи этого зерна на экспорт фиктивный НДС заявляется к возмещению, объемы которого бывший недолго министром финансов Украины Игорь Уманский оценивает как минимум в 60 миллиардов гривен в год.
В результате в стране появились даже аграрные долларовые миллиардеры — например, Юрий Косюк, который, кстати, стабильно получал из бюджета около половины всех выделяемых на сельское хозяйство дотаций. В топ-20 богатейших людей Украины четверо представляют чисто аграрную отрасль. Более того, какой-то аграрный бизнес теперь есть практически у каждого в данном списке. Не говоря уже о транснациональных компаниях, ежегодно зарабатывающих на этом бизнесе миллиарды долларов.
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Все инструменты для пресечения такого праздника жизни у государства, разумеется, есть. После внедрения несколько лет назад системы электронного администрирования НДС налоговая служба отслеживает в режиме реального времени и имеет право заблокировать любую налоговую накладную. И уж, само собой, она видит все схемы со "скрутками" и знает о легализации фиктивного НДС аграриями. Но работает эта система не на пресечение системы уклонения, а на того, кто в данный момент контролирует государство и фактически рулит системой электронного администрирования НДС.

Согласно задекларированной идее авторов законопроекта, снижение ставки НДС до 14% приведет к тому, что "исчезнут стимулы для оптимизации налоговых обязательств — "скруток", произойдет детенизация аграрного сектора".

Утверждение это крайне спорное.
Во-первых, если треть земли обрабатывается нелегально, то произведенную на ней продукцию все равно надо как-то легализовать. Независимо от ставки НДС.
Во-вторых, возмещение НДС производится в зависимости от объема налогового кредита. Да, для тех, кто скупает зерно и платит при этом НДС по ставке 14%, а потом его экспортирует, объем налогового кредита будет меньше, чем при ставке 20%. Но схема "скруток" основана не только на зерне, но и, например, на фиктивной покупке дизельного топлива, которое будет облагаться по той же ставке 20%. Наверное, рентабельность схемы в целом несколько упадет, но разве это повод от нее отказываться?
В-третьих, странным выглядит сам перечень товаров. Ладно зерновые и технические культуры, их Украина экспортирует много. Но живых коров и тем более свиней — вообще почти не вывозит.
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Ну и наконец, если дальше следовать логике авторов, то лучше налоги совсем отменить — тогда точно никто не будет уклоняться от их уплаты.
На самом же деле все выглядит так, что кто-то пытается развести украинскую власть в своих бизнес-интересах, понимая, что "пусто в голове" не только у президента Зеленского, но и у большинства нынешних депутатов и членов правительства. Уменьшение ставки НДС должно способствовать снижению цен внутри страны на соответствующий перечень товаров. И заинтересованные в скупке этих товаров люди должны ощутить эффект изменений первыми и сразу.
Что же касается борьбы со схемами уклонения от уплаты налогов, то надобности изобретать велосипед нет никакой. Достаточно задействовать имеющиеся рычаги электронного администрирования НДС, реанимировать земельный кадастр да еще включить контроль за трансфертным ценообразованием, механизм которого был принят еще при президенте Януковиче, но так не применяется.
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СССРУкраинаАвторыЭкономика
Популярные комментарии
какие свиньи, они уже сами давно сало покупают, действительно анекдот"хохол без сала"
27 июня, 09:29
bobkov1001
3020000
О как! В Украине НДС больше, чем в полтора раза снижают... А в РФ поговаривают о его повышении... 🤔
27 июня, 10:31
nKnakis Kamakis
1000024
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