Гавайи готовы принимать туристов, сдавших отрицательный тест на COVID-19

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Гавайские острова готовы принимать туристов, сдавших отрицательный тест на COVID-19, Гавайские острова готовы принимать туристов, сдавших отрицательный тест на COVID-19, сообщает Lonely Planet.

Сейчас туристы должны в обязательном порядке выдержать двухнедельный карантин, и только после этого могут полноценно отдыхать – купаться и развлекаться. Нарушителей режима штрафуют на пять тысяч долларов.

С 1 августа многодневной изоляции могут избежать те, кто предоставит отрицательные результаты теста на коронавирус.

Сделать анализ в аэропорту не получится. Проверку нужно пройти заранее в медицинском центре, сертифицированном государственным департаментом здравоохранения. Результаты можно представить в бумажном виде или отправить по электронной почте.