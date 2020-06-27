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Гавайи готовы принимать туристов, сдавших отрицательный тест на COVID-19
Гавайские острова готовы принимать туристов, сдавших отрицательный тест на COVID-19, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T18:52
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, гавайи

Гавайи готовы принимать туристов, сдавших отрицательный тест на COVID-19

18:52 27.06.2020
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© РИА Новости / Иван Захарченко Саммит АТЭС в Гонолулу
Саммит АТЭС в Гонолулу
© РИА Новости / Иван Захарченко
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Гавайские острова готовы принимать туристов, сдавших отрицательный тест на COVID-19, сообщает Lonely Planet.
Сейчас туристы должны в обязательном порядке выдержать двухнедельный карантин, и только после этого могут полноценно отдыхать – купаться и развлекаться. Нарушителей режима штрафуют на пять тысяч долларов.
С 1 августа многодневной изоляции могут избежать те, кто предоставит отрицательные результаты теста на коронавирус.
Сделать анализ в аэропорту не получится. Проверку нужно пройти заранее в медицинском центре, сертифицированном государственным департаментом здравоохранения. Результаты можно представить в бумажном виде или отправить по электронной почте.
Кроме того, отдыхающие должны пройти термометрию в аэропорту по прибытии, заполнить специальную форму, указав информацию о состоянии здоровья и месте пребывания на Гавайях.
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