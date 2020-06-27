Фронтмен Muse Мэттью Беллами представил три новые версии "Unintended"

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Фронтмен британской рок-группы Muse гитарист, клавишник и вокалист Мэттью Беллами представил в Сети три новые версии песни "Unintended" из альбома Showbiz (1999 год).
Одна из них — акустическая, другая — инструментальная (ее музыкант назвал "Unintended". [Piano Lullaby]") и третья — интерпретация фортепианной части, созданная с помощью искусственного интеллекта, о чем рокер рассказал в инстаграме.
Пользователи положительно оценили эту работу музыканта: "Шедевр", — прокомментировал @Jeff Bordoloi на YouTube. "Очень здорово, что ты возвращаешься к старым песням Muse", — написала @eileenmelisart в инстаграме. "Боже мой, это одна из моих любимых песен. Я так рада", — присоединилась к обсуждению @sophiebtg.
В мае Мэттью Беллами разместил в Сети песню "Tomorrow’s world", созданную на самоизоляции. В записи трек принял участие симфонический оркестр.
"Эта песня отражает мое настроение и чувства, пока я нахожусь в замкнутом пространстве. Но зато мне еще раз напомнили о том, что действительно важно в жизни. Благодаря этому я обнаружил в себе оптимизм и надежду на будущее", — прокомментировал тогда Беллами.