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Культура
2020-05-09T04:04
https://ria.ru/20200509/1571151273.html
Фронтмен Muse Мэттью Беллами выпустил новую песню "Tomorrow’s world"
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РИА Новости

Фронтмен Muse Мэттью Беллами выпустил новую песню "Tomorrow’s world"

04:04 09.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКонцерт группы Muse
Концерт группы Muse
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Британский музыкант фронтмен рок-группы Muse Мэттью Беллами представил в Сети новую песню "Tomorrow’s world", созданную на самоизоляции. В записи композиции принимал участие симфонический оркестр.
"Эта песня отражает мое настроение и чувства, пока я нахожусь в замкнутом пространстве. Но зато мне еще раз напомнили о том, что действительно важно в жизни. Благодаря этому я обнаружил в себе оптимизм и надежду на будущее", — прокомментировал Беллами.
Название композиции "Tomorrow’s world" ("Мир завтрашнего дня") взято из старого телешоу, транслировавшегося с 1965 по 2003 год. В нем рассказывали о новых разработках в науке и технике, а также делали выводы о том, что нас ждет в будущем.

"Я смотрел эту передачу в детстве, в 1980-х годах, и всегда любил слушать все эти дикие футуристические предсказания о том, какой будет жизнь сейчас", — объяснил музыкант.

В апреле прошлого года Мэттью Беллами выпустил песню Pray, которая звучала в финальном сезоне фэнтези-сериала "Игра престолов". Последний альбом Muse Simulation theory был представлен в 2018 году.
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