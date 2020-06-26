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Религия и мировоззрение
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Далай-лама считает Индию образцом межрелигиозного согласия
Далай-лама XIV считает Индию образцом межконфессионального согласия в мире, пример этой страны, по его мнению, показывает достижимость такого межрелигиозного... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T23:15
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
индия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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новости - религия и мировоззрение, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), индия

Далай-лама считает Индию образцом межрелигиозного согласия

23:15 26.06.2020
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© Фото : Павел Платонов/ Предоставлено фондом "Сохраним Тибет"Далай-лама
Далай-лама
© Фото : Павел Платонов/ Предоставлено фондом "Сохраним Тибет"
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Далай-лама XIV считает Индию образцом межконфессионального согласия в мире, пример этой страны, по его мнению, показывает достижимость такого межрелигиозного мира и на всей планете.
Духовный лидер тибетского буддизма в пятницу провел онлайн-лекцию на тему "Как построить мир, исполненный мира и сострадания" по просьбе студентов Гургаонского университета дружбы и его филиалов.
"Религии разнятся по своей философии, но, тем не менее, все они несут одно и то же послание миру - послание любви. Христиане, мусульмане, иудеи, представители разных религий, их основная практика - это практика любви, и главное послание - послание любви. Все религии подчеркивают лучшие качества в человеке, а это есть любовь. И на этой основе может быть построено межконфессиональное согласие", - сказал Далай-лама во время встречи, которая транслировалась в YouTube.
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По его словам, прекрасным тому примером является Индия, в которой свыше миллиарда жителей.
"Все крупные религиозные направления в этой стране присутствуют, и при этом я никогда не слышал о том, чтобы в Индии были какие-то серьезные конфликты на почве религии. Например, мне никогда не приходилось слышать, чтобы были какие-то жалобы на отношения там между шиитами и суннитами. Тогда как в других странах они воюют друг с другом", - сказал Далай-лама.
Поэтому Индия, подчеркнул он, - это "живой пример того, что крупные религиозные традиции могут жить вместе, а в некоторых случаях они могут учиться друг у друга, и таким образом могут друг друга уважать".
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"Индия - это большая страна и здесь тысячелетиями присутствует межконфессиональное согласие, и поэтому я совершенно убежден в том, что межконфессиональное согласие достижимо в мире", - заключил духовный лидер.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)Индия
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