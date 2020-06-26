Далай-лама пояснил, как человек может справиться с гневом и раздражением

Далай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Далай-лама XIV рассказал, как человек может справиться с гневом и раздражением: если он по-иному посмотрит на нарушителя своего внутреннего спокойствия – как на человека, который помогает ему "практиковать терпение и сострадание".

Духовный лидер тибетского буддизма в пятницу прочитал онлайн-лекцию на тему "Как построить мир, исполненный мира и сострадания" по просьбе студентов Гургаонского университета дружбы и его филиалов.

"Когда мы видим что-то неприятное, нам становится не по себе, у нас возникают страх или гнев. Но если вы начнете анализ, если вы исследуете, то увидите, что тот или иной негативный фактор – он не существует так, как вы это увидели. Если посмотреть на негативную эмоцию, то примерно половина из них вызвана вашим внутренним настроем", - сказал Далай-лама во время лекции, которая транслировалась в YouTube.

По его словам, даже если перед человеком находится "самый ужасный нарушитель спокойствия, на него можно посмотреть и по-другому".