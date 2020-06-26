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Далай-лама пояснил, как человек может справиться с гневом и раздражением
Далай-лама XIV рассказал, как человек может справиться с гневом и раздражением: если он по-иному посмотрит на нарушителя своего внутреннего спокойствия – как на РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T23:09
2020-06-26T23:09
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Далай-лама XIV рассказал, как человек может справиться с гневом и раздражением: если он по-иному посмотрит на нарушителя своего внутреннего спокойствия – как на человека, который помогает ему "практиковать терпение и сострадание".
Духовный лидер тибетского буддизма в пятницу прочитал онлайн-лекцию на тему "Как построить мир, исполненный мира и сострадания" по просьбе студентов Гургаонского университета дружбы и его филиалов.
"Когда мы видим что-то неприятное, нам становится не по себе, у нас возникают страх или гнев. Но если вы начнете анализ, если вы исследуете, то увидите, что тот или иной негативный фактор – он не существует так, как вы это увидели. Если посмотреть на негативную эмоцию, то примерно половина из них вызвана вашим внутренним настроем", - сказал Далай-лама во время лекции, которая транслировалась в YouTube.
По его словам, даже если перед человеком находится "самый ужасный нарушитель спокойствия, на него можно посмотреть и по-другому".
"Вы можете сказать: этот нарушитель спокойствия дает мне возможность практиковать терпение и сострадание, и тогда вместо страха и гнева вы сможете почувствовать признательность. Поэтому для практикующего альтруизм враг – это ваш учитель. И есть соответствующие философские объяснения, которые гласят, что вещи не существуют так, как это нам представляется", - добавил Далай-лама.