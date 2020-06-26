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Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-27T07:16
россия
анна кузнецова
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
совет федерации рф
общество
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353
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60
россия, анна кузнецова, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), совет федерации рф, общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

22:51 26.06.2020 (обновлено: 07:16 27.06.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова
Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет. На этой неделе он поручил выплатить в июле еще по десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Как рассказала Кузнецова, слова которой приводит ее пресс-служба, к ней обращались с просьбами распространить выплаты на всех несовершеннолетних до 18 лет. Аппарат омбудсмена обратился в этой связи в кабинет министров, который направил обращение в Минтруда, где выступили против инициативы.
Кузнецова в этой связи отметила, что аргументы о возможности трудоустройства подростков в возрасте от 16 лет ее "устроить не могут". Она также подчеркнула, что Совфед и Госдума выступают за расширение выплат.
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РоссияАнна КузнецоваМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Совет Федерации РФОбщество
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