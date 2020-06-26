Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова
Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет. На этой неделе он поручил выплатить в июле еще по десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Как рассказала Кузнецова, слова которой приводит ее пресс-служба, к ней обращались с просьбами распространить выплаты на всех несовершеннолетних до 18 лет. Аппарат омбудсмена обратился в этой связи в кабинет министров, который направил обращение в Минтруда, где выступили против инициативы.
Кузнецова в этой связи отметила, что аргументы о возможности трудоустройства подростков в возрасте от 16 лет ее "устроить не могут". Она также подчеркнула, что Совфед и Госдума выступают за расширение выплат.