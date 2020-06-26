Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга

ХЕЛЬСИНКИ, 26 июн - РИА Новости. Великобритании, Португалии, Румынии и Эстония с 29 июня вводит требование двухнедельного карантина для прибывающих в страну туристов из Люксембурга , это требование также сохраняется для приезжающих из Швеции Болгарии , но упраздняется туристов из Польши , сообщила в субботу пресс-служба министерства иностранных дел.

"Требование двухнедельного карантина с понедельника, 29 июня, вводится для прибывающих в Эстонию туристов из Люксембурга. Это требование продолжает действовать для прибывающих из Швеции, Великобритании, Португалии, Румынии и Болгарии, Требование карантина с новой недели больше не будет распространяться на приехавших из Польши", - говорится в сообщении.

МИД обновляет требования карантина для прибывающих из европейских стран каждую неделю. Требование двухнедельной самоизоляции связано с эпидемиологической ситуацией в стране, из которой прибывают туристы. Если коэффициент распространения коронавируса в такой стране на протяжении последних двух недель перед приездом составляет не более 15 случаев на 100 тысяч жителей, то ограничения на передвижение не применяются.

Правительство Эстонии 28 мая одобрило открытие границ с 1 июня для прибывающих в страну из стран-членов ЕС и входящих в Шенгенскую зону государств.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.