Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573541796.html
Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
Эстония с 29 июня вводит требование двухнедельного карантина для прибывающих в страну туристов из Люксембурга, это требование также сохраняется для приезжающих... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T22:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
эстония
люксембург (государство)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150495/36/1504953670_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_efea8e06831c0b3d8cc6bbea70c0787d.jpg
https://ria.ru/20200625/1573487288.html
эстония
люксембург (государство)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/150495/36/1504953670_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_efea8e06831c0b3d8cc6bbea70c0787d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150495/36/1504953670_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_75c10d72d833e451b2056728eacef932.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150495/36/1504953670_514:0:2562:2048_1400x0_80_0_0_2d14cb8263dc79f520e4fa7ba4876200.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, эстония, люксембург (государство), в мире

Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга

22:40 26.06.2020
348
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВид на Старый город с верхушки церкви Олевисте - самого высокого строения средневековой Европы
Вид на Старый город с верхушки церкви Олевисте - самого высокого строения средневековой Европы
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
ХЕЛЬСИНКИ, 26 июн - РИА Новости. Эстония с 29 июня вводит требование двухнедельного карантина для прибывающих в страну туристов из Люксембурга, это требование также сохраняется для приезжающих из Швеции, Великобритании, Португалии, Румынии и Болгарии, но упраздняется туристов из Польши, сообщила в субботу пресс-служба министерства иностранных дел.
"Требование двухнедельного карантина с понедельника, 29 июня, вводится для прибывающих в Эстонию туристов из Люксембурга. Это требование продолжает действовать для прибывающих из Швеции, Великобритании, Португалии, Румынии и Болгарии, Требование карантина с новой недели больше не будет распространяться на приехавших из Польши", - говорится в сообщении.
Медицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
25 июня, 20:21Распространение нового коронавируса
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
МИД обновляет требования карантина для прибывающих из европейских стран каждую неделю. Требование двухнедельной самоизоляции связано с эпидемиологической ситуацией в стране, из которой прибывают туристы. Если коэффициент распространения коронавируса в такой стране на протяжении последних двух недель перед приездом составляет не более 15 случаев на 100 тысяч жителей, то ограничения на передвижение не применяются.
Правительство Эстонии 28 мая одобрило открытие границ с 1 июня для прибывающих в страну из стран-членов ЕС и входящих в Шенгенскую зону государств.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
041002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗЭстонияЛюксембург (государство)В мире
Рекомендуем
Сжигание использованных масок в Киеве
В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
Город Мехико, Мексика
В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
Сотрудница санатория Октябрьский в Сочи укомплектовывает столы в ресторане
Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
Города Мира. Буэнос-Айрес
В Буэнос-Айресе ужесточили карантин
Сотрудники полиции на одной из улиц в Вашингтоне во время акции протеста
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой "Россия"
Водопроводный кран
Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
Пассажиры в защитных маска на борту самолета
Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
Фейерверк во время повторного открытия храма Кориканча в Мачу-Пикчу, Перу
В перуанских церквях вводят новые правила
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский
Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
Далай-лама
Далай-лама считает Индию образцом межрелигиозного согласия
Работа информационного центра ЦИК России
Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Советник Трампа заявил о резком восстановлении американской экономики
Спасатели ликвидируют последствия наводнений в Сербии
В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:02В Воронежской области за время пандемии умер 41 пациент с COVID-19
16:54Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
16:54Чернышенко оценил смягчение требований к санаториям
16:45Вершинин обсудил с послом Швейцарии Сирию, Ливию и Иран
16:42Клишас объяснил появление фейков о голосовании по Конституции
16:41Голосование по поправкам в Конституцию идет активно, заявил Клишас
16:38ГИТИС намерен проводить дни открытых дверей в онлайн-формате
16:37В американском Ричмонде задержали шестерых демонстрантов
16:33Эксперты сообщили о возможной утечке данных сервиса изучения английского
16:33Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием
16:29В Сербии выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом
16:27В штабе по наблюдению за голосованием рассказали о работе с жалобами
16:24Кузнецова оценила значение поправок в Конституцию о детях
16:23Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
16:14Генпрокурор Украины заявила, что приговоры топ-чиновникам еще впереди
16:13В Португалии выявили 323 новых случая заражения коронавирусом
16:11В Азербайджане предложили увеличить штрафы за неиспользование масок
16:10Половина выпускников российских вузов верят в приметы, показал опрос
16:08Глава Дагестана проголосовал по поправкам к Конституции
16:08Главы еще двух уральских регионов проголосовали по поправкам
Лента новостейМолния