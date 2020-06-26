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Распространение нового коронавируса
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В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
Киевская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании в пятницу приняла решение... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T22:35
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, ситуация на украине, коронавирусы, воз, киевская область, украина, в мире

В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий

22:35 26.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСжигание использованных масок в Киеве
Сжигание использованных масок в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 июн – РИА Новости. Киевская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании в пятницу приняла решение ограничить проведение массовых мероприятий в помещениях, сообщает Киевская обладминистрация.
"С сегодняшнего дня ограничить проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях, установить максимально допустимое количество человек - 10, при условии соблюдения эпидемиологических правил", - говорится в сообщении обладминистрации в Facebook.
Также комиссия установила, что заведения общепита и развлекательные заведения должны закрываться не позднее 22.00.
Кроме того, комиссия решила усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий при пассажирских перевозках в городском, пригородном, междугородном внутриобластном сообщении, на рынках и в детсадах.
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По данным обладминистрации, больницы в Киевской области уже заполнены на 21,33%.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. 22 мая на Украине стартовал второй этап, на котором возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.
С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. С 5 июня в том числе возобновилось внутреннее авиасообщение, разрешается полноценная работа мест общественного питания в большинстве регионов, а с 15 июня возобновилось международное авиасообщение.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеКоронавирусыВОЗКиевская областьУкраинаВ мире
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