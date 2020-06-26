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Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
Причина подачи потребителям в Минске некачественной воды связана с выполнением ремонтных работ на участке одного из водоводов, сейчас он не работает, сообщил... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T22:22
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РИА Новости
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353
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минск, белоруссия, в мире

Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе

22:22 26.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВодопроводный кран
Водопроводный кран
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Причина подачи потребителям в Минске некачественной воды связана с выполнением ремонтных работ на участке одного из водоводов, сейчас он не работает, сообщил зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
В среду жители двух районов белорусской столицы - Фрунзенского и Московского - с населением до 800 тысяч, а также смежных кварталов соседних районов столкнулись с резким ухудшением качества воды, в частности, неприятным запахом. В эти районы был организован подвоз воды в автоцистернах, поскольку воду из водопровода власти рекомендовали не пить. Городское предприятие "Минскводоканал" утром в пятницу заявило со ссылкой на данные своей лаборатории, что вода в распределительной сети соответствует нормативам и показателям качества. Однако медики не сняли запрет на употребление воды из-под крана для питья, отметив, что результаты отобранных проб свидетельствуют о проблемах с качеством воды на отдельных объектах.
Дворец спорта в Минске
Вчера, 14:30
В "Минскводоканале" прокомментировали ситуацию с питьевой водой
"Сегодня мы понимаем, что причина в водоводе (№3 – ред.), протяженность водовода 23 километра, выполнялись ремонтные работы на участке порядка 100 метров. Причина – выполнение регламентных работ на этом водоводе, сегодня он отключен, он не работает. Поэтому причина устранена, и потребители получают воду из первого и второго водоводов, соответственно, надлежащего качества", - сказал Дорохович в эфире телеканала "Беларусь 1".
Со своей стороны главный государственный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк сообщила, что в проблемных районах белорусской столицы уже отобранные пробы показали, что вода соответствует требованиям, она безопасна в эпидемиологическом отношении. Однако, по словам специалиста, есть отдельные объекты - жилые дома и организации - в которых показатель "запах" не соответствует норме.
"Выявление таких нестандартных проб свидетельствует о нестабильной ситуации по качеству воды. Поэтому на данный момент, исходя из результатов лабораторных исследований, мы не можем рекомендовать всему населению Московского и Фрунзенского районов использовать воду из-под крана для питья", - сказала Гиндюк.
По ее словам, мониторинг ситуации продолжается, в работе находятся около 100 проб воды, результаты ожидаются утром в субботу.

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Водопроводный кран
Вчера, 18:35
Минобороны Белоруссии подключилось к развозу питьевой воды в Минске
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