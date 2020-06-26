Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония

В пятницу ЮНЕСКО в ответе на обращение МИА "Россия сегодня" по ситуации вокруг Sputnik Эстония заявила, что и дальше будет поддерживать права прессы на получение и передачу информации и различных идей.

Еще в январе МИА "Россия сегодня" направило обращения по ситуации вокруг Sputnik Эстония Международной федерации журналистов (IFJ), ЮНЕСКО и "Репортерам без границ" (RSF). В тексте писем, подписанных исполнительным директором МИА "Россия сегодня", экс-руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским говорится, что агентство просит пересмотреть дискриминационную политику в отношении Sputnik Эстония и готово предложить надлежащую оценку этого беспрецедентного случая нарушения свободы, а также просит принять меры для обеспечения права журналистов агентства выполнять свой профессиональный долг.

"Сегодняшнее письмо, которое мы получили из ЮНЕСКО от господина (помощника генерального секретаря ЮНЕСКО по коммуникациям и информации Моэза) Чакчука, честно говоря, удивило. А в какой-то момент даже возмутило. Дело в том, что мы не ожидали от ЮНЕСКО какой-либо острой реакции, поскольку прекрасно понимали унитарный характер этой организации и дипломатичность ее представителей. Но, с другой стороны, мы еще больше не ожидали, что после нашей беседы обтекаемые слова о приверженностях к свободе слова поступят в наш адрес через почти полгода после нашей встречи в ЮНЕСКО", — рассказал Вышинский РИА Новости.