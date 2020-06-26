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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200626/1573540621.html
Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
Современная Западная Европа пришла к сознательному отказу от нравственных и духовных ценностей христианства, секуляризм и атеизм стали фактически ее официальной РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T21:56
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
российская академия наук
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости - религия и мировоззрение, российская академия наук

Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы

21:52 26.06.2020 (обновлено: 21:56 26.06.2020)
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© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Современная Западная Европа пришла к сознательному отказу от нравственных и духовных ценностей христианства, секуляризм и атеизм стали фактически ее официальной идеологией, считает декан философского факультета Саратовского госуниверситета имени Н.Г. Чернышевского, доктор философских наук Михаил Орлов.
"Именно нравственные и духовные ценности, которые дало христианство, на протяжении двух тысяч лет служили основой для развития европейской цивилизации. И сейчас мы видим, как сознательный отказ от этих ценностей ставит Европу перед чертой, перейдя которую она может претерпеть и существенную трансформацию, и достаточно катастрофическую форму цивилизационного бытия", - сказал Орлов в ходе научной конференции.
По его словам, секуляризация в Европе началась достаточно давно, а официально это произошло, когда Европейский союз, пытаясь выработать свою Конституцию, отказался от упоминания в этом основополагающем документе о влиянии христианской культуры на западную европейскую цивилизацию.
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В преамбуле международного договора, напомнил эксперт, было лишь отмечено, что Европа строит свое бытие на греко-римском наследии и на принципах гуманизма, при этом "была проигнорирована фактически вся двухтысячелетняя история христианской Европы".
"Секуляризм и атеизм стали фактически официальной идеологией Западной Европы, и эта идеология практически исключает Церковь и религию из общественного пространства. То есть, вы можете быть религиозным - как частное лицо, но ваша религиозность никак не должна сказываться на вашей общественной роли, на вашей профессиональной деятельности. Религии отводится, в большей степени, пространство хобби: это увлечение конкретных людей, не более того", - отметил Орлов.
"То разрушение семейных ценностей, которое сегодня происходит в западном мире, направлено, на самом деле, не против религии, не против христианства, а против человека в том традиционном смысле слова, в котором мы привыкли об этом говорить. И против тех основополагающих ценностей, на которых строится человеческая жизнь", - добавил ученый.
Научная конференция "Цивилизационное развитие современной России: философский ракурс" была организована Институтом философии Российской Академии наук и прошла в пятницу в дистанционном формате.
Актриса Айдин Страндссон
11 августа 2017, 18:20Религия и мировоззрение
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