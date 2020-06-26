Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Современная Западная Европа пришла к сознательному отказу от нравственных и духовных ценностей христианства, секуляризм и атеизм стали фактически ее официальной идеологией, считает декан философского факультета Саратовского госуниверситета имени Н.Г. Чернышевского, доктор философских наук Михаил Орлов.

"Именно нравственные и духовные ценности, которые дало христианство, на протяжении двух тысяч лет служили основой для развития европейской цивилизации. И сейчас мы видим, как сознательный отказ от этих ценностей ставит Европу перед чертой, перейдя которую она может претерпеть и существенную трансформацию, и достаточно катастрофическую форму цивилизационного бытия", - сказал Орлов в ходе научной конференции.

По его словам, секуляризация в Европе началась достаточно давно, а официально это произошло, когда Европейский союз, пытаясь выработать свою Конституцию, отказался от упоминания в этом основополагающем документе о влиянии христианской культуры на западную европейскую цивилизацию.

В преамбуле международного договора, напомнил эксперт, было лишь отмечено, что Европа строит свое бытие на греко-римском наследии и на принципах гуманизма, при этом "была проигнорирована фактически вся двухтысячелетняя история христианской Европы".

"Секуляризм и атеизм стали фактически официальной идеологией Западной Европы, и эта идеология практически исключает Церковь и религию из общественного пространства. То есть, вы можете быть религиозным - как частное лицо, но ваша религиозность никак не должна сказываться на вашей общественной роли, на вашей профессиональной деятельности. Религии отводится, в большей степени, пространство хобби: это увлечение конкретных людей, не более того", - отметил Орлов.

"То разрушение семейных ценностей, которое сегодня происходит в западном мире, направлено, на самом деле, не против религии, не против христианства, а против человека в том традиционном смысле слова, в котором мы привыкли об этом говорить. И против тех основополагающих ценностей, на которых строится человеческая жизнь", - добавил ученый.