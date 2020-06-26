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В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
Проверка организована по сообщению СМИ о нарушении общественного порядка на борту воздушного судна рейса "Ростов-на Дону - Москва", сообщила старший помощник... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T21:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, аэропорт "платов", дон, коронавирусы, омон россии, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску

21:38 26.06.2020
755
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Платов" в Ростове-на-Дону
Международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Проверка организована по сообщению СМИ о нарушении общественного порядка на борту воздушного судна рейса "Ростов-на Дону - Москва", сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Ранее на сайте издания "Российская газета" сообщалось о том, что в аэропорту Платов сняли с рейса пассажира, который отказался надеть защитную маску перед полетом. Он прошел контроль и уже зашел в самолет, однако на борту отказался надевать маску, несмотря на требование командира воздушного судна.
Марковская сообщила, что 26 июня примерно в 7.20 пассажир рейса "Ростов-на Дону - Москва" 1979 года рождения, неоднократно проигнорировав законные требования экипажа надеть защитную маску, отказался добровольно покидать самолет.
После составления командиром воздушного судна акта о снятии пассажира, на борт прибыли сотрудники транспортной полиции, однако и их законные требования покинуть самолет он проигнорировал, после чего был вызван ОМОН. Несмотря на прямое неповиновение и физическое сопротивление, мужчину вывели из салона и доставили в дежурную часть, сообщает СК.
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"По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организовано проведение доследственной проверки", - сказала Марковская.
Следствием проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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21 июня, 00:08Туризм
В США пассажира сняли с авиарейса из-за отказа надеть маску
48132211
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАэропорт "Платов"ДонКоронавирусыОМОН РоссииСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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