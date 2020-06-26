В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Проверка организована по сообщению СМИ о нарушении общественного порядка на борту воздушного судна рейса "Ростов-на Дону - Москва", сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Ранее на сайте издания "Российская газета" сообщалось о том, что в аэропорту Платов сняли с рейса пассажира, который отказался надеть защитную маску перед полетом. Он прошел контроль и уже зашел в самолет, однако на борту отказался надевать маску, несмотря на требование командира воздушного судна.
Марковская сообщила, что 26 июня примерно в 7.20 пассажир рейса "Ростов-на Дону - Москва" 1979 года рождения, неоднократно проигнорировав законные требования экипажа надеть защитную маску, отказался добровольно покидать самолет.
После составления командиром воздушного судна акта о снятии пассажира, на борт прибыли сотрудники транспортной полиции, однако и их законные требования покинуть самолет он проигнорировал, после чего был вызван ОМОН. Несмотря на прямое неповиновение и физическое сопротивление, мужчину вывели из салона и доставили в дежурную часть, сообщает СК.
"По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организовано проведение доследственной проверки", - сказала Марковская.
Следствием проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
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