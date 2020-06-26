В Таджикистане еще 56 человек заболели COVID-19

"C 30 апреля по 26 июня в Таджикистане выявлено 5747 человек с диагнозом COVID-19, за сутки число больных увеличилось на 56", - заявил собеседник агентства.

По его словам, после коронавируса в стране выздоровели 4331 человека (75%), скончались 52. В больницах остаются на лечении 286 пациентов с COVID-19, за последние сутки 62 человека вылечились и были выписаны.