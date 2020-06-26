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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573539762.html
В Таджикистане еще 56 человек заболели COVID-19
Число зафиксированных случаев коронавируса в Таджикистане в пятницу достигло 5747, за сутки выявили еще 56 заболевших, сообщили РИА Новости в пресс-центре... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T21:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
таджикистан
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, таджикистан, в мире

В Таджикистане еще 56 человек заболели COVID-19

21:12 26.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ДУШАНБЕ, 26 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зафиксированных случаев коронавируса в Таджикистане в пятницу достигло 5747, за сутки выявили еще 56 заболевших, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения страны.
"C 30 апреля по 26 июня в Таджикистане выявлено 5747 человек с диагнозом COVID-19, за сутки число больных увеличилось на 56", - заявил собеседник агентства.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Вчера, 18:34Распространение нового коронавируса
ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
По его словам, после коронавируса в стране выздоровели 4331 человека (75%), скончались 52. В больницах остаются на лечении 286 пациентов с COVID-19, за последние сутки 62 человека вылечились и были выписаны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗТаджикистанВ мире
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