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Очередной вывозной рейс с россиянами вылетел из Парижа в Москву
Шестой вывозной рейс с застрявшими во Франции россиянами вылетел из Парижа вечером в пятницу и взял курс на Москву. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T20:23
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аэрофлот
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
аэрофлот, москва, шереметьево (аэропорт), испания, париж, общество

Очередной вывозной рейс с россиянами вылетел из Парижа в Москву

20:22 26.06.2020 (обновлено: 20:23 26.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
ПАРИЖ, 26 июн - РИА Новости. Шестой вывозной рейс с застрявшими во Франции россиянами вылетел из Парижа вечером в пятницу и взял курс на Москву.
Рейс под номером SU2459 выполняет компания "Аэрофлот". Самолет должен был вылететь из парижского аэропорта имени Шарля де Голля в 18.05 парижского времени (19.05 мск), но по факту вылет состоялся в 19.01 (20.01 мск).
"Улетело 226 пассажиров, включая трех младенцев. В основном это граждане России - 214 человек. Рейсом также смогли воспользоваться семеро французов, а также по одному гражданину Словении, Греции, Ирландии, Испании и Грузии", - сообщил РИА Новости представитель посольства РФ во Франции Антон Токовинин.
Первый рейс из Парижа в Санкт-Петербург и Москву вылетел 19 мая. Еще четыре самолета осуществили перелет из Парижа в Москву 29 мая, 5, 12 и 19 июня.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАэрофлотМоскваШереметьево (аэропорт)ИспанияПарижОбщество
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