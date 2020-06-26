Очередной вывозной рейс с россиянами вылетел из Парижа в Москву

Рейс под номером SU2459 выполняет компания "Аэрофлот". Самолет должен был вылететь из парижского аэропорта имени Шарля де Голля в 18.05 парижского времени (19.05 мск), но по факту вылет состоялся в 19.01 (20.01 мск).
"Улетело 226 пассажиров, включая трех младенцев. В основном это граждане России - 214 человек. Рейсом также смогли воспользоваться семеро французов, а также по одному гражданину Словении, Греции, Ирландии, Испании и Грузии", - сообщил РИА Новости представитель посольства РФ во Франции Антон Токовинин.
Первый рейс из Парижа в Санкт-Петербург и Москву вылетел 19 мая. Еще четыре самолета осуществили перелет из Парижа в Москву 29 мая, 5, 12 и 19 июня.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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