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Голикова рассказала, сколько выпускников будут сдавать ЕГЭ
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 620,5 тысячи из 710 тысяч выпускников 2020 года будут сдавать ЕГЭ, Роспотребнадзору поручено еженедельно... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T20:19
единый государственный экзамен (егэ)
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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единый государственный экзамен (егэ), татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

Голикова рассказала, сколько выпускников будут сдавать ЕГЭ

20:19 26.06.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПреподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена
Преподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 620,5 тысячи из 710 тысяч выпускников 2020 года будут сдавать ЕГЭ, Роспотребнадзору поручено еженедельно докладывать в правительство о подготовке субъектов к экзамену.
"В 2019-2020 учебном году завершили обучение по программам основного общего образования 1 миллион 342 тысячи учащихся 9-х классов, по программам среднего общего образования - 710 тысяч учащихся 11-х классов", - сказала Голикова на совещании по вопросам готовности к проведению ЕГЭ и детской летней оздоровительной кампании.
Вице-премьер напомнила, что Рособрнадзору совместно с Минпросвещения и Роспотребнадзором необходимо обеспечить мониторинг подготовки субъектов к проведению ЕГЭ с учетом эпидситуации, уточнив, что с 1 июля Рособрнадзору также дано поручение о еженедельном докладе в правительство РФ о результатах мониторинга.
По словам Голиковой, на участие в едином государственном экзамене заявлено 713 673 человек, из них 620 543 – выпускники текущего года. Численность участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья составляет 6592 человека.
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Вице-премьер также напомнила, что по состоянию на 23 июня летняя оздоровительная кампания уже стартовала в Сахалинской области, Красноярском крае, Бурятии, Иркутской и Ленинградская областях.
В начале июля детские оздоровительные лагеря начнут работу еще в девяти регионах - Башкортостане, Карелии, Краснодарском крае, Белгородской, Вологодской, Кировской, Костромской, Оренбургской и Ростовской областях.
По итогам обсуждения Рособрнадзору и Минпросвещения России поручено обеспечить координацию деятельности субъектов по подготовке к проведению ЕГЭ.
Кроме того, высшим должностным лицам субъектов рекомендовано оказать помощь детским лагерям в открытии и работе с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, а также организовать контроль за направлением организованных групп детей в лагеря, расположенные в других субъектах РФ.
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Татьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
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