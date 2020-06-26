Голикова рассказала, сколько выпускников будут сдавать ЕГЭ

Преподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Вице-премьер РФ Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 620,5 тысячи из 710 тысяч выпускников 2020 года будут сдавать ЕГЭ, Роспотребнадзору поручено еженедельно докладывать в правительство о подготовке субъектов к экзамену.

"В 2019-2020 учебном году завершили обучение по программам основного общего образования 1 миллион 342 тысячи учащихся 9-х классов, по программам среднего общего образования - 710 тысяч учащихся 11-х классов", - сказала Голикова на совещании по вопросам готовности к проведению ЕГЭ и детской летней оздоровительной кампании.

Вице-премьер напомнила, что Рособрнадзору совместно с Минпросвещения и Роспотребнадзором необходимо обеспечить мониторинг подготовки субъектов к проведению ЕГЭ с учетом эпидситуации, уточнив, что с 1 июля Рособрнадзору также дано поручение о еженедельном докладе в правительство РФ о результатах мониторинга.

По словам Голиковой, на участие в едином государственном экзамене заявлено 713 673 человек, из них 620 543 – выпускники текущего года. Численность участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья составляет 6592 человека.

Вице-премьер также напомнила, что по состоянию на 23 июня летняя оздоровительная кампания уже стартовала в Сахалинской области Красноярском крае , Бурятии, Иркутской и Ленинградская областях.

В начале июля детские оздоровительные лагеря начнут работу еще в девяти регионах - Башкортостане, Карелии, Краснодарском крае , Белгородской, Вологодской, Кировской, Костромской, Оренбургской и Ростовской областях.

По итогам обсуждения Рособрнадзору и Минпросвещения России поручено обеспечить координацию деятельности субъектов по подготовке к проведению ЕГЭ.