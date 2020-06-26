Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетене по поправкам

"В предложении "Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?" все написано на русском языке, но использована сокращенная конструкция. Полная конструкция выглядела бы так: "Вы одобряете изменения, вносимые в Конституцию РФ?" То есть пропущено одно слово, которое легко восстанавливается по смыслу. В естественной речи мы часто используем такие конструкции с пропусками, это облегчает понимание, ускоряет обмен информацией", — отметила Русецкая.
Владимир Жириновский опустил бюллетень на участке 2714 в одной из московских школ. На голосование лидер ЛДПР принес экземпляр Конституции с собственными пометками.
Владимир Жириновский опустил бюллетень на участке 2714 в одной из московских школ. На голосование лидер ЛДПР принес экземпляр Конституции с собственными пометками.
Всего в Москве работает более 3,6 тысячи избирательных участков.
Всего в Москве работает более 3,6 тысячи избирательных участков.
Кроме того, столица выступает одним из двух пилотных регионов, где проходит электронное голосование.
Кроме того, столица выступает одним из двух пилотных регионов, где проходит электронное голосование.
По данным оперативного штаба, жители пилотных регионов активно голосуют онлайн.
По данным оперативного штаба, жители пилотных регионов активно голосуют онлайн.
К 10:20 по московскому времени явка на электронное голосование превысила 50 процентов.
К 10:20 по московскому времени явка на электронное голосование превысила 50 процентов.
Дистанционное электронное голосование проходит с 25 июня по 30 июня.
Дистанционное электронное голосование проходит с 25 июня по 30 июня.
Экземпляр Основного закона в руках лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Экземпляр Основного закона в руках лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.
Голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.
Екатеринбург — один из тех городов, где организовали мобильные избирательные пункты.
Екатеринбург — один из тех городов, где организовали мобильные избирательные пункты.
Чтобы проголосовать, не нужно уходить далеко от дома.
Чтобы проголосовать, не нужно уходить далеко от дома.
Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге.
Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге.
Голосование организовано с соблюдением санитарных норм.
Голосование организовано с соблюдением санитарных норм.
А Казани проголосовать по поправкам можно, пока едешь на работу.
А Казани проголосовать по поправкам можно, пока едешь на работу.
Владимир Жириновский опустил бюллетень на участке 2714 в одной из московских школ. На голосование лидер ЛДПР принес экземпляр Конституции с собственными пометками.
Всего в Москве работает более 3,6 тысячи избирательных участков.
Кроме того, столица выступает одним из двух пилотных регионов, где проходит электронное голосование.
По данным оперативного штаба, жители пилотных регионов активно голосуют онлайн.
К 10:20 по московскому времени явка на электронное голосование превысила 50 процентов.
Дистанционное электронное голосование проходит с 25 июня по 30 июня.
Экземпляр Основного закона в руках лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.
Екатеринбург — один из тех городов, где организовали мобильные избирательные пункты.
Чтобы проголосовать, не нужно уходить далеко от дома.
Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге.
Голосование организовано с соблюдением санитарных норм.
А Казани проголосовать по поправкам можно, пока едешь на работу.