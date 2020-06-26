Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетене по поправкам

"В предложении "Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?" все написано на русском языке, но использована сокращенная конструкция. Полная конструкция выглядела бы так: "Вы одобряете изменения, вносимые в Конституцию РФ?" То есть пропущено одно слово, которое легко восстанавливается по смыслу. В естественной речи мы часто используем такие конструкции с пропусками, это облегчает понимание, ускоряет обмен информацией", — отметила Русецкая.