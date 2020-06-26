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Макрон подчеркнул важность реализации договоренностей по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон во время видеоконференции с российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул важность реализации дорожной карты, принятой в... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T20:11
ситуация на украине
эммануэль макрон
владимир путин
франция
париж
украина
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация на украине, эммануэль макрон, владимир путин, франция, париж, украина, в мире

Макрон подчеркнул важность реализации договоренностей по Украине

19:40 26.06.2020 (обновлено: 20:11 26.06.2020)
594
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПАРИЖ, 26 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во время видеоконференции с российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул важность реализации дорожной карты, принятой в ходе саммита "нормандской четверки" в Париже в декабре прошлого года, сообщает Елисейский дворец.
"В отношении Украины президент республики подчеркнул важность скорейшего возобновления реализации дорожной карты", согласованной в Париже во время нормандского саммита 9 декабря 2019 года", - говорится в коммюнике.
Говоря о Сирии, французский лидер выразил свою обеспокоенность гуманитарной ситуацией, которая осложняется пандемией коронавируса. В этой связи Макрон подчеркнул необходимость сохранить трансграничные механизмы под эгидой ООН для удовлетворения насущных потребностей гражданского населения, отмечается в документе.
"На двустороннем уровне главы двух государств договорились о продолжении успешной работы по возобновлению сотрудничества и его укреплению в областях здравоохранения, охраны окружающей среды, биоразнообразия и культуры. Они также выразили свою приверженность диалогу, установленному между нашими гражданскими обществами", - сообщили в Елисейском дворце.
Монитор с изображением президента Франции Эммануэля Макрона во время встречи в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным
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Ситуация на УкраинеЭммануэль МакронВладимир ПутинФранцияПарижУкраинаВ мире
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