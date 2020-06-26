Макрон подчеркнул важность реализации договоренностей по Украине

"На двустороннем уровне главы двух государств договорились о продолжении успешной работы по возобновлению сотрудничества и его укреплению в областях здравоохранения, охраны окружающей среды, биоразнообразия и культуры. Они также выразили свою приверженность диалогу, установленному между нашими гражданскими обществами", - сообщили в Елисейском дворце.